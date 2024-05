VIDEO “SOS”: Iluminan al Cristo Redentor por inundaciones en Brasil

El Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, quedó iluminado con mensajes de apoyo y solidaridad debido a las inundaciones ocurridas en dicho país, que han dejado un saldo de más de 100 personas muertas.

La figura mostró una proyección con diversos mensajes en solidaridades las personas afectadas por las lluvias en la localidad de Rio Grande do Sul, en el marco de una campana para recolectar donativos para ayudar a los damnificados.

“Cristo Redentor SOS Rio Grande do Sul”, “Unidos en oración por Rio Grande do Sul”, son algunos de los mensajes que aparecen en el Cristo Redentor

“Cristo Redentor abraza a Rio Grande do Sul. El Santuario del Cristo Redentor rinde homenaje al pueblo de Rio Grande do Sul con esta proyección especial. ¡Estamos unidos en oración!”, menciona el perfil oficial del monumento brasileño.

Inundaciones en Brasil dejan más de 100 muertos

Las inundaciones en Rio Grande do Sul han dejado un saldo de 107 personas muertas y 374 heridos, de acuerdo con el reporte de la Defensa Civil del gobierno de dicho estado emitido este jueves 9 de mayo de 2024.

La misma autoridad ha reportado 136 personas desaparecidas y un millón 476 mil 170 afectados, en tanto que 67 mil 542 personas están en un albergue y 164 mil 583 personas se quedaron sin hogar.

En tanto que en 47 carreteras existen 81 tramos con cierres totales y parciales, debido a las lluvias que han caído en los últimos días. Hasta el momento, 16 por ciento de los clientes en Rio Grande so Sul no cuentan con servicios de agua corriente y 66 municipios no tienen servicio de telefonía ni internet.

¿Qué representa el Cristo de Brasil?

El Cristo Redentor o Cristo del Corcovado, como también es conocido, fue erigido entre los años 1922 y 1931 gracias al apoyo de la comunidad católica de Brasil, con la idea liderada por el cardenal Sebastiao Leme, entonces arzobispo de Río de Janeiro.

El monumento tiene 38 metros de altura y está en un pedestal de ocho metros. Los brazos tienen 28 metros de largo. Esta figura representa de redención, símbolo de perdón y símbolo de protección en un país con alta presencia católica, recuerda la Universidad Andrés Bello.