¡ENTREVISTA EXCLUSIVA! Félix Márquez, fotoperiodista veracruzano ganador del Premio Pulitzer 2024

¡Orgullo mexicano! Félix Márquez es un fotoperiodista veracruzano que recientemente fue reconocido como ganador del Premio Pulitzer 2024. Márquez visitó el estudio de Hechos AM para una entrevista EXCLUSIVA con TV Azteca; esto fue lo que le contó a nuestros compañeros y flamantes conductores Vaitiare Mateos, Leo Arriaga y Otoniel Martínez.

Félix Márquez, quien tiene más de 16 años de carrera como fotógrafo en Veracruz, señala que el oficio es “una situación complicada para trabajar con los periodistas en ese estado, pero es un reconocimiento no sólo a mi carrera, sino también a los periodistas de los estados de las regiones donde trabajamos”.

Félix Márquez, fotoperiodista veracruzano ganador del Premio Pulitzer 2024: En EXCLUSIVA en TV Azteca

| FIA

“Bueno, en algún momento Veracruz fue el estado más peligroso para ejercer el periodismo a nivel global, superando indicios de países en guerra. Entonces nosotros trabajamos bajo condiciones de bastante estrés, de bastante riesgo y nos tuvimos que capacitar. Nunca nos enseñaron en la escuela de periodismo a cubrir historias de violencia, de narcotráfico, de migración; en la calle fue que tuvimos que aprenderlo a profesionalizarlo”, contó Márquez en EXCLUSIVA para Hechos AM.

Se trata de “una foto que forma parte de la serie que realizamos ocho fotoperiodistas de la agencia de Noticias AP, y es una imagen que captura en el puerto de Veracruz. Cuando cerca de 500 migrantes estaban hacinados en una caja de tráiler y fueron auxiliados por automovilistas para poder salir y no morir asfixiados, el calor también impresionante de la ciudad y posteriormente la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, aseguran a estos migrantes, y ahí es donde fotografío a esta madre, siendo consolada por su hijo, dándole una paleta; fue un momento bastante impresionante y bastante duro para mí como fotoperiodista, para los colegas que estábamos ahí, pero definitivamente pues para las familias que fueron aseguradas”.

A Félix Márquez le gustaría fotografiar las !Buenas Noticias”

Ante los cuestionamientos acerca de qué le gustaría fotografiar, este fotoperiodista veracruzano de la AP, contó que: “Creo que las buenas noticias son las que me gustaría fotografiar durante todo este tiempo. La mayoría de las historias que he contado son historias trágicas, difíciles; trato de hacerlo con mucha empatía con ética y con humanidad. Sin embargo me gustaría contar buenas historias, también historias de soluciones, historias en donde la gente se ría que es muy difícil cuando uno es fotoperiodista, eso yo creo que es lo que más me gustaría hacer”.

Félix Márquez, fotoperiodista veracruzano ganador del Premio Pulitzer 2024: En EXCLUSIVA en TV Azteca

Esto dice Félix Márquez respecto de la Libertad de Expresión

Respecto de la Libertad de Expresión, Márquez señala que “para mí, es muy importante, me considero fotoperiodista local que cuenta historias y que han tenido impactos a nivel internacional desde un pequeño punto del país y eso lo considero muy importante. Creo que lo más importante para mí es contar historias que importan de personas que importan tanto en Veracruz como en México, como en otros lugares”.

El ganador del Premio Pulitzer 2024, agrega que “todavía no me la creo, entonces todavía no lo he puesto yo lo más cercano que tenía el Pulitzer en las películas, pero ahora más que nunca, Féliz quiere “seguir contando historias locales y seguir contando esas pequeñas historias de personas y que afortunadamente gracias a la apertura, por ejemplo de la agencia AP podemos colocar estas pequeñas cosas en grandes e importantes medios a nivel internacional y la gente del otro lado del mundo puede leer lo que estamos ocurriendo en mi región, en mi zona”.