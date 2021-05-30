Novia muere en plena boda y hermana ocupa su lugar

Una novia en la India estaba a punto de contraer matrimonio, sin embargo murió en plena boda, por lo que las familias acordaron que la hermana de la mujer ocupara su lugar y se casara con el novio.

La novia se llamaba Surabhi, era una joven que estaba celebrando su boda, en la aldea de Samaspur, en el estado de Uttar Pradesh, en India. Durante el evento, que se celebró el pasado 27 de mayo, la mujer comenzó a sentirse mal.

La novia se desmayó mientras ella y su prometido, Manjesh Kumar, realizaban el Saptapadi, un ritual en el que las parejas dan vueltas alrededor de una fogata y se dicen siete promesas.

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Un médico llegó a la boda para atender a la joven, sin embargo no pudo hacer nada para salvar a Surabhi, quien murió por un paro cardiaco tal solo unos momentos antes de que se hiciera oficial su matrimonio.

Familia elige a la nueva novia para continuar la boda

Tras la muerte de la novia, las familias se reunieron para discutir la situación y optaron por elegir a la hermana menor de la joven para que ocupara su lugar en la boda.

Además de esa decisión, la boda continuó a pesar de que el cadáver de la novia se encontraba en el mismo recinto, ya que solo fue trasladado a una habitación distinta.

“Fue una situación extraña ya que la boda de mi hermana menor se estaba realizando mientras el cuerpo de mi hermana muerta yacía en otra habitación”, declaró el hermano de ambas jóvenes para medios locales.

“Una hija yacía muerta en un cuarto y la boda de otra hija estaba siendo solemnizada en otra habitación. Nunca habíamos sentido emociones tan dispares. El dolor por su muerte y la felicidad por la boda aún no han sido asimilados del todo“, dijo Ajab Singh, tío de la novia fallecida.

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