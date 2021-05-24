Pareja india se casa en un avión en plena crisis por Covid-19

En India, se registró una inusual boda a bordo de un avión repleto de personas, en plena crisis por Covid-19. En videos que ya se volvieron virales en redes sociales, se observa a la pareja de novios intercambiar guirnaldas ante la mirada de decenas de familiares y amigos, donde los principales ausentes son el distanciamiento social y los cubrebocas.

حاجزين رحلة عشان يتزوجون شاردين من ال lock down🙂

This couple booked an entire flight to get married mid air amidst lockdown in Tamil Nadu. In fact, they tied the knot exactly when the plane was above the Temple! 161 guests attended when 50 was permitted on land 🙄 pic.twitter.com/S3JguXH6er — 🇦🇪 ميثاء (@maithaa82) May 24, 2021

Medios locales señalan que la ceremonia se llevó a cabo este domingo y, como era de esperarse, las autoridades de aviación de India ya abrieron una investigación para localizar a la persona que permitió este vuelo, aún cuando hay medidas vigentes para evitar contagios por coronavirus.

Reportes precisaron que la ceremonia se llevó a cabo en el estado sureño de Tamil Nadu, mientras que el vuelo se llevó a cabo en un avión de la aerolínea SpiceJet, en formato chárter, compañía que ya informó que se tomarán las medidas correspondientes por este hecho.

"Un Boeing 737 fue rentado por un agente de viajes el pasado 23 de mayo en Mandurai para que un grupo de pasajeros diera una vuelta después de una boda. Los clientes fueron claramente informados sobre los protocolos contra el coronavirus y se les negó el permiso para cualquier actividad a bordo", afirmó la aerolínea a través de un comunicado.

Este incidente ya también es investigado por el Consejo General de Aviación Civil (DGCA).

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Rentaron avión para evadir medidas sanitarias

Las primeras investigaciones señalan que la pareja, cuyas identidades no han sido reveladas, habría alquilado el avión para evitar las medidas sanitarias vigentes en tierra. En el caso de las bodas, la celebración se puede realizar con un máximo de 50 personas, respetando medidas sanitarias y el uso de cubrebocas, situación que claramente no se cumplió en el vuelo. Algunos medios señalan que a bordo del avión viajaban al menos 100 personas, aunque esta información no ha sido confirmada por autoridades.

Apenas este domingo, el mismo día de la boda, India superó la barrera de las 300 mil muertes desde el inicio de la pandemia, con 4 mil muertes en sólo un día.

Los contagios aparentemente van a la baja, con 220 mil nuevos casos en un día, a diferencia de los 240 mil que fueron detectados hace un par de semanas.

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