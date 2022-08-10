VIDEO: Hombre exhibe a su novia infiel en plena boda en China

En redes sociales se volvió viral el video de un hombre que expuso la traición de su novia infiel el mero día de su boda y delante de todos sus invitados, incluida la familia de ambos. El hecho ocurrió en China.

Aunque la boda ocurrió en 2019, el video tomó relevancia este año gracias a la plataforma china TikTok y a que cada vez los usuarios optan por exhibir las infidelidades a través de las redes sociales.

Lo que parecía el día más feliz para una pareja, terminó por exhibir a una novia infiel durante la fiesta de la boda, lo que terminó por opacar la felicidad de los recién casados, pues fue el propio novio quien destapó todo.

Hombre exhibe a novia infiel

En el video se vio como el hombre y la novia infiel entraron al salón donde se realizó la recepción de la boda en China. Subieron al escenario y anunciaron que pondrían en una de las pantallas gigantes del reciento un video con los mejores momentos de la pareja.

Sin embargo, las imágenes que se transmitieron fueron unas donde aparecía la novia infiel sosteniendo un romance con otro hombre y el video fue grabado dentro de la casa de la mujer.

Por si fuera poco, algunos medios de China informaron que el hombre con quien sostenía una relación extramarital la novia infiel, era el esposo de su hermana, quien estaba embarazada.

Después de que el video de la novia infiel salió a luz en plena boda, la pareja comenzó a discutir. El hombre reclamaba por la traición y la novia le arrojó el ramo de flores en la cara, mientras algunos invitados se apresuraron a separarlos.

