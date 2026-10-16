Nueva medida de Trump obligará a miles de migrantes a dejar de trabajar en EU

Miles de personas en Estados Unidos podrían enfrentar interrupciones en su empleo tras la eliminación de la renovación automática de los permisos de trabajo por hasta 540 días.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) convirtió en definitiva esta disposición, que obliga a determinados solicitantes a esperar la aprobación de su renovación para conservar la autorización laboral cuando su tarjeta vence.

¿Qué significa la eliminación automática de la renovación de los permisos de trabajo?

La nueva medida del gobierno de Estados Unidos elimina el periodo adicional que antes permitía trabajar legalmente mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) resolvía algunas solicitudes de renovación.

Con el cambio, presentar el trámite antes del vencimiento de la tarjeta ya no garantiza que la persona pueda seguir trabajando.

Si la autorización expira y USCIS todavía no ha aprobado la renovación, quienes estén sujetos a la nueva disposición deberán dejar de laborar hasta recibir la aprobación correspondiente.

¿Quiénes serán los afectados?

La modificación alcanza a determinadas categorías de permisos de trabajo renovados a partir del 30 de octubre de 2025. Entre los grupos que pueden resultar perjudicados se encuentran:

Solicitantes de asilo: personas con casos pendientes que necesitan mantener vigente su autorización laboral.

personas con casos pendientes que necesitan mantener vigente su autorización laboral. Cónyuges con visa H-4: dependientes de trabajadores con visa H-1B que cuentan con autorización laboral bajo ciertas condiciones.

Solicitantes de residencia permanente: migrantes que esperan una resolución de su ajuste de estatus para obtener la Green Card .

. Personas con procesos de cancelación de deportación pendientes: solicitantes que pueden tener permisos de trabajo mientras se resuelve su situación migratoria.

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¿Quiénes conservan la extensión automática?

La disposición contempla excepciones, pues las personas que presentaron su renovación antes del 30 de octubre de 2025 pueden conservar la extensión de hasta 540 días, siempre que cumplan los requisitos aplicables.

También existen protecciones específicas para determinados beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), sujetas a los avisos oficiales correspondientes.

Los refugiados y asilados que mantienen su estatus también pueden trabajar aunque su tarjeta física haya vencido, debido a que su autorización deriva de su condición migratoria y no únicamente del documento.

