La ciudad de Nueva York devuelve antigüedades robadas a Italia

El fiscal de distrito de Manhattan en Nueva York presentó el martes 6 de septiembre 58 antigüedades robadas que devolverá a Italia. Las piezas tienen un valor estimado de $19 millones de dólares.

El lote de antigüedades incluye "La cabeza de mármol de Athena", con un valor estimado de $3 millones de dólares, según el coronel Matthew Bogdanos, jefe de la unidad de tráfico de antigüedades de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, en Nueva York.

Como varios de las otras antigüedades, había estado en exhibición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. "Tenemos el privilegio de devolverlo hoy", dijo Bogdanos.

Bogdanos no hizo ningún comentario sobre la propiedad de los artefactos ubicados en tierras extranjeras más allá de las cuestiones relacionadas con la propiedad ilegal.

También entre las otras antigüedades se incluyen la taza para beber, "Kylix de fondo blanco" y el "Busto de bronce de un hombre", además de otros jarrones, fuentes y otros utensilios de cocina.

En la ceremonia de repatriación estuvo presente el general de la policía de Italia, Roberto Riccardi. Las antigüedades son "parte de nuestro pasado, de nuestros ancestros. Y pertenecen a la comunidad. Volverán a la comunidad a la que pertenecen ya las generaciones futuras", dijo durante la ceremonia el italiano.

Riccardi participó en una ceremonia de firma con empleados del fiscal de distrito de Manhattan.

Un Kylix de fondo blanco del 470 a. se muestra durante una conferencia de prensa y ceremonia de repatriación de antigüedades robadas a Italia, en la ciudad de Nueva York.|BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Incautaciones de antigüedades en Nueva York

El botín se suma al inventario de antigüedades del fiscal de distrito de Manhattan. Desde principios de la década pasada, la unidad de antigüedades ha rescatado 4,500 piezas valoradas en más de $250 millones de dólares, según Bogdanos.

Y en su entrevista, prometió, "muchas más incautaciones y muchas más repatriaciones a lo largo del resto del año".

Estas antigüedades en particular estaban conectados con saqueadores condenados, incluidos los nativos de Italia Giacomo Medici y Giovanni Franco Becchina. Y según la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, los traficantes usaron a los lugareños para asaltar sitios sin vigilancia en Italia.

Para Bogdanos, los éxitos recientes están relacionados con una cooperación sin precedentes.

"Está sucediendo ahora porque... la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan formó la Unidad de Tráfico de Antigüedades, la única de su tipo en el mundo en la que los fiscales, investigadores y analistas están todos en el mismo equipo".