Alerta por sarampión: Nueva York declara primera emergencia desde su repunte en 2025

El estado de emergencia es crítico en Nueva York, ya que la gobernadora Kathy Hochul tomó la decisión de declarar estado de emergencia en todo el estado debido a un brote de sarampión. Esta es la primera vez que un estado estadounidense realiza una declaración de este tipo desde el comienzo del repunte de casos en 2025.

Con 108 casos reportados hasta el 3 de octubre, incluyendo 92 desde mediados de julio en comunidades rurales con bajos índices de vacunación, fue que la alarma saltó en 18 condados. Donde la ciudad de Nueva York registra siete de estos casos, mientras que el resto se dispersa por diversas zonas del estado, según informó la oficina de la gobernadora.

¿Por qué hubo un repunte de sarampión?

Estos números resultan alarmantes considerando que el sarampión fue erradicado en Estados Unidos en el año 2000. Sin embargo, el resurgimiento de la enfermedad en 2025 trajo consigo brotes considerables, como el que se vivió en el oeste de Texas el año pasado con al menos 762 casos relacionados.

Sumado a ello, un brote en Carolina del Sur alcanzó casi mil casos antes de ser declarado finalizado en abril, por lo que departamentos de salud locales administraron más de mil dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola).

🤒 ¡Pantera, recuerda que el sarampión se contagia cuatro veces más rápido que el coronavirus SARS-CoV-2! 🌡️ 😷 La inmunización es la medida más eficaz para prevenir esta enfermedad. 💉 ¡En la Casa abierta al tiempo inicia mañana la VACUNACIÓN! #SoyUAM #UAMResponsable #Vacunación #Sarampión — UAM (@lauammx) October 20, 2025

El estado de Pensilvania enfrenta una batalla viral

No obstante, el estado vecino de Pensilvania también enfrenta una dura batalla, ya que su brote de rápida propagación llevó a 977 casos y cinco muertes hasta el 2 de octubre, principalmente en condados rurales que limitan con Nueva York, según lo establecido por la orden gubernamental.

Con casi 3 mil 900 casos reportados en Estados Unidos en lo que va del año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la emergencia en Nueva York no solo busca contener el brote actual, sino también prevenir futuras propagaciones.

Las medidas son drásticas en este punto para el gobierno de Estados Unidos, quien comenzó a autorizar a enfermeras y farmacéuticos a realizar pruebas y vacunaciones ante casos sospechos y a vacunar a niños a partir de los dos años.

Asimismo, exige que todas las vacunaciones contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) se notifiquen a los registros de inmunización estatales o de la ciudad de Nueva York en un plazo de 72 horas.

Con información de CNN