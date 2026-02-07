Centros de salud saturados en Chihuahua: aumenta vacunación por brote de sarampión

Los centros de salud de Chihuahua han activado de manera permanente la aplicación de la vacuna contra el sarampión ante el aumento de padres que llevan a sus hijos para protegerlos del contagio, informaron autoridades sanitarias y testimonios de la comunidad.

El brote en la entidad se originó hace casi un año, cuando menores pertenecientes a comunidades menonitas que viajaron a Texas, Estados Unidos, contrajeron sarampión y lo introdujeron en el estado, donde se propagó a otras poblaciones, incluyendo a la etnia tarahumara

Chihuahua concentra el 50% de casos de #Sarampion en México



De los 9 mil casos registrados en el país, más de 4 mil 500están en Chihuahua. 📉



La alerta inició tras el contagio de menores en Texas, extendiéndose a comunidades menonitas y posteriormente a la etnia Tarahumara.… pic.twitter.com/uVeJqiYhW6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2026

En Chihuahua se han acumulado más de cuatro mil 500 casos de sarampión, lo que significa que concentra más de la mitad de los contagios registrados en México desde que comenzó el brote (cerca de nueve mil en todo el país), de acuerdo con estadísticas oficiales recientes.

Saturación de centros de salud y respuesta comunitaria

Padres de familia han acudido diariamente a los centros de salud en Chihuahua con sus hijos para recibir la vacuna, en un esfuerzo por evitar nuevos contagios de sarampión, extremadamente contagioso y que puede traer complicaciones severas si no se vacunan los menores.

En muchos de estos espacios, la afluencia ha generado largas filas y saturación de atención, aunque las autoridades han confirmado que la aplicación del biológico se realiza todos los días sin costo alguno.

Brote en México y cobertura incompleta

El brote de sarampión en México se ha extendido por varias entidades federativas y ha puesto en alerta a las autoridades de salud. En lo que va de 2026 se han confirmado miles de casos en el país, mientras la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió alertas por el aumento de contagios en el continente, destacando que gran parte de los infectados no contaba con esquema completo de vacunación

Expertos y autoridades coinciden en que el resurgimiento de la enfermedad se debe, en gran medida, a brechas en la cobertura de vacunación, especialmente en comunidades con tasas bajas de inmunización, como algunas menonitas en Chihuahua y otros grupos con acceso limitado a servicios de salud.

Llamado a la prevención y estrategias de salud pública

Autoridades sanitarias han subrayado que la vacuna contra el sarampión es segura y eficaz, y hacen un llamado urgente a la población para completar los esquemas de vacunación de niños y adultos susceptibles. Además de los centros de salud, se han desplegado estrategias de vacunación en comunidades y espacios públicos para aumentar la cobertura y frenar la propagación del virus.

El brote ha marcado el mayor repunte de sarampión en décadas en México , una enfermedad que era considerada controlada y que nuevamente exige atención prioritaria ante grupos no vacunados.