Nueva York da la bienvenida al Desfile de Japón después de 162 años

El Desfile de Japón fue programado por primera vez hace dos años para conmemorar el 160 aniversario de la visita de los primeros delegados japoneses a Estados Unidos en 1860; sin embargo, debido a la pandemia por Covid-19 tuvo que ser pospuesto.

“Es una forma de demostrarle al estadounidense promedio y al público que existe una estrecha conexión entre los dos países (…) Es una forma de recordar la relación entre Japón y Estados Unidos, que es una relación muy importante que va todo La primera visita en 1860, que fue un momento muy importante tanto para Japón como para Estados Unidos”, expresó Tom Burnett, coleccionista de fotografía históricas.

The #JapanParade is out of this world! @GeorgeTakei is on the move, going where no man has gone before 🌌✨ pic.twitter.com/JLMyqsKnpz — Japan Consulate NY 総領事館 (@JapanCons_NY) May 14, 2022

Desfile de Japón marca el 150 aniversario de la misión japonesa en Nueva York

En esta ocasión, Desfile de Japón, marca el 150 aniversario de la misión japonesa a la ciudad de Nueva York en 1872. La misión japonesa estuvo encabezada por el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Iwakura Tomomi.

Más de 2 mil 400 personas participaron en el desfile, algunas de ellas vistiendo kimonos tradicionales japoneses y bailando música folclórica japonesa.

En el desfile, hubo personajes de Sailor Moon del anime japonés, bailarines folclóricos japoneses de Nueva York y el grupo de tambores taiko COBU y mucho más. 90 grupos diferentes participaron del evento.

“2022, Nueva York acaba de salir de la pandemia, y hay razones por las que celebramos la primavera junto con los ciudadanos de la ciudad de Nueva York”, expresó Mikio Mori, embajador de Japón en Nueva York.

“Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live is at the first-ever #JapanParade in NYC! #PrettyGuardianSailorMoon 🎀🌙 pic.twitter.com/QDnm2qybHP — Japan Consulate NY 総領事館 (@JapanCons_NY) May 14, 2022

Primera visita diplomática japonesa a EU fue en 1860

La primera visita diplomática japonesa a los Estados Unidos ocurrió en 1860 después de la ratificación del Tratado de Amistad y Comercio entre Japón y los Estados Unidos en 1858.

La ruta de la delegación comenzó en Hawai, luego siguió a San Francisco, Panamá, aterrizó en el Washington Navy Yard en Washington DC luego visitó Baltimore, Filadelfia y la última parada fue la ciudad de Nueva York.

Passion begets fashion at the #JapanParade! Dressed in #Japanese trends, one hundred participants march together in style with @AnimeNYC! 🗽👘 pic.twitter.com/HNJBpA5Kac — Japan Consulate NY 総領事館 (@JapanCons_NY) May 14, 2022

Con información de Reuters.

