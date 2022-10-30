Nueva York celebra la primera “Procesión del Día de Muertos”

La ciudad de Nueva York presenció la primera “Procesión del Día de Muertos” encabezada por más de mil Catrinas y Catrines.

La procesión partió del emblemático Times Square, al Rockefeller Center, como parte del Mexico Week.

El evento fue encabezado por el Cónsul General de México en Nueva York, Jorge Islas, el Comisionado, Manuel Castro, y el Presidente del Condado de Manhattan, Mark D. Levine.

📸 Desde Mictlán, hasta la Gran Manzana, llegaron el Charro Catrín y las Catrinas a Nueva York.



El @ConsulMexNuy se prepara para festejar la primera procesión del #DíaDeMuertos, como parte de la #MexicoWeek.



🇲🇽🤝🇺🇸 pic.twitter.com/pbF7pwWkK8 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 30, 2022

Un perro xoloitzcuintli acompañó el camino de la "Procesión del Día de Muertos"

De acuerdo con cifras oficiales, más de dos mil personas acompañaron a la primera “Procesión del Día de Muertos” por las calles de Nueva York.

Además, un perro xoloitzcuintle guió el camino de los asistenetes, mientras que un charro Catrin fue el abanderado de la celebración.

A través de su cuenta de Twitter, el Cónsul Jorge Islas compartió momentos del recorrido, detallando que durante este la canción de "Cielito Lindo" sonó en "La ciudad que nunca duerme".

"Cantando todos cielito lindo, caminamos por las calles de Manhattan, en nuestra 1a procesión de Día de muertos, con un gran ambiente y orgullo para presentar nuestras mejores tradiciones y cultura.", dijo en un posteo.

Así se llevó acabo nuestra 1a procesión de Día de muertos en NYC. Según cifras oficiales mas de dos mil personas nos acompañaron desde Times Square hasta el Rockefeller Center. Las calles de Manhattan se volvieron mexicanas. pic.twitter.com/cWCD73jzKx — Jorge Islas (@Jorge_IslasLo) October 30, 2022

Sin embargo la primera "Procesión del Día de Muertos" no ha sido la única oportunidad para conmemorar las tradiciones mexicanas, pues cabe señalar que actualmente en Nueva York se encuentra instalada una exposición de Catrinas y una ofrenda con todos los elementos típicos en el Rockefeller Center, la cual fue inaugurada el pasado 24 de octubre y estará presente hasta el próximo 4 de noviembre.

