Nueva York anuncia que Times Square será una zona libre de armas

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley abordaron la seguridad pública en una conferencia de prensa el miércoles 31 de agosto antes de que entren en vigencia nuevas leyes de armas en el estado de Nueva York. Estas incluyen "zonas libres de armas".

“Me enorgullece anunciar que los cambios a la ley entrarán en vigencia esta semana, la mayoría de ellos entrarán en vigencia mañana, razón por la cual nos reunimos hoy”, dijo Hochul. “Y estos fortalecerán las verificaciones de antecedentes y los requisitos de capacitación en seguridad de armas, prohibirán el porte oculto en lugares seguros y sensibles y requerirán renovaciones de permisos cada tres años en lugar de cinco años”.

Los cambios a la ley de estatal de Nueva York sigue la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en junio que dijo que había un derecho constitucional a portar armas en público. La mayoría conservadora de la corte desechó las leyes de licencias de armas de Nueva York y otros estados por negar esos derechos a algunas personas.

Nueva York no va a permitir que una ciudad de tolerancia se convierta en una de miedo por una decisión del Tribunal Supremo.



Mañana, entrarán en vigor nuevos requisitos y restricciones sobre licencias para portar armas legalmente en lugares sensibles.https://t.co/thhBWZFmMV — Ciudad de Nueva York (@nycgob) August 31, 2022

En julio, los legisladores de la legislatura controlada por los demócratas del estado de Nueva York aprobaron una ley que revisaba los requisitos de licencia y creaba una larga lista de "lugares sensibles" donde poseer un arma sería un nuevo delito grave.

La lista incluía parques, escuelas, juzgados, transporte público y bares. Solo se destacó una ubicación por su nombre: Times Square.

El miércoles, el alcalde de Nueva York dijo que la ciudad está colocando letreros alrededor de Times Square “informando a las personas que el área es una zona libre de armas. Y luego los portadores de armas con licencia y otros no pueden ingresar con un arma a menos que la ley autorice específicamente lo contrario”.

Hochul también anunció que el 4 de septiembre entrará en vigencia una ley para aumentar la edad para comprar un arma semiautomática a 21 años. También dijo que el estado de Nueva York será el primero en requerir capacitación para obtener permisos de armas de fuego.