¿Te quedas sin luz… otra vez? Anuncian nuevo apagón masivo en México; fecha, horario y zonas afectadas por el corte de servicio

A tomar precauciones. Se confirmó la suspensión temporal del servicio eléctrico en algunas regiones de México, provocando afectaciones en las actividades diarias de miles de ciudadanos; te compartimos las fechas del corto de luz, así como los horarios y zonas afectadas.

Los cortes de luz se realizarán por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿Cuándo y a qué hora será el nuevo apagón en México?

¡Atención, ciudadanos! Los cortes de luz en México iniciarán desde las 6:00 y 9:30 horas de este jueves 22 de octubre 2026, dejando sin servicio eléctrico a miles de familias hasta después del medio día.

¿A qué hora regresa la luz?

Se espera que el servicio de luz se reestablezca alrededor de las 16:30 y las 18:00 horas. El horario para restablecer el servicio dependerá de la zona afectada, por lo que las horas pueden variar.

Regiones de México que no tendrán luz este 22 de octubre

¿Te tocan los cortes de luz? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó la suspensión del servicio eléctrico para este jueves 22 de octubre 2026 en zonas de Jalisco e Hidalgo; te compartimos las zonas afectadas.

Cortes de luz en Jalisco:

Los cortes de luz en Jalisco serán en el municipio de Amacueca, localizada al sureste del estado. La suspensión será desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

Cortes de luz en Hidalgo:

Por otro lado, los cortes de luz en Hidalgo serán en el municipio de Tenango de Doria, donde la suspensión de la electricidad será a partir de las 6:00 hasta las 18:00 horas de este jueves.

Recomendaciones ante el corte de luz de CFE en México

Debido al apagón masivo en algunas regiones de México, se compartieron algunas recomendaciones de los ciudadanos para poder tomar en cuenta, pero ¿cuáles son?



Desconecta los aparatos electrónicos; evitará descargas o sobre cargas cuando regrese la electricidad a tu hogar.

Mantén bien cerradas las puertas del refrigerador y congelados; los alimentos se mantendrán en buen estado por mucho tiempo.

Si alguien depende de equipo médico, es importante notificarlo con anticipación.

Mantén cargado tu celular, computadora o cualquier dispositivo electrónico.

Mantén cargadas las pilas de emergencia, trata de usarlas lo menos posible.

Además, los expertos recomiendan tener a la mano algunas linternas, velas, pilas y radio portátil, así como pilas de emergencia extras.