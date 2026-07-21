Nuevo bloqueo marítimo en Medio Oriente: Los hutíes de Yemen toman el Mar Rojo en medio de la guerra de Irán y EU

Tras meses de mantenerse al margen del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la milicia Hutí que controla parte del territorio de Yemen ha dado un paso que enciende las alarmas en los mercados globales.

La organización rebelde respaldada por el gobierno de Teherán anunció la imposición inmediata de un bloqueo naval contra Arabia Saudita, aliado clave de Washington, amenazando con paralizar las rutas de exportación de petróleo en el Mar Rojo y abrir un nuevo frente en la crisis de Oriente Medio.

Esta escalada en los ataques no podría ser en un peor momento para la economía mundial. La navegación por el estrecho de Ormuz se encuentra interrumpida desde hace meses por las hostilidades entre las fuerzas estadounidenses e iraníes, lo que convirtió al Mar Rojo y al estrecho de Bab el-Mandeb en la principal vía alternativa para que la petrolera estatal saudí transporte más de 3.6 millones de barriles diarios de crudo hacia Asia.

2/2 The map below shows every single attack the Houthis have carried out over the past several years. The video explains how you can search for specific vessels. Earlier this month, the Houthis used their social media accounts to "mark the first anniversary" of attacking and… pic.twitter.com/OVNWdLRdOi — Noam Raydan (@NoamRaydan) July 20, 2026

Los hutíes son apoyados por Irán

La frágil tregua que tenía lugar en Yemen desde 2022 colapsó tras una serie de incidentes cruzados. A principios de mes, una delegación de los Hutíes viajó a Teherán para asistir al funeral del líder supremo Ali Khamenei. A su regreso, el gobierno yemení respaldado por los saudíes intentó impedir el aterrizaje del avión iraní en el aeropuerto internacional de Sanaá, desencadenando un ataque aéreo contra la pista de la terminal.

Las autoridades yemeníes acusaron a la aeronave de transportar personal militar y equipos suministrados por Irán. En respuesta, los Hutíes lanzaron misiles contra el aeropuerto de Abha, en el sur de Arabia Saudita, registrando el primer impacto directo en territorio saudí desde principios de 2022. El líder de la milicia, Abdul Malik al-Houthi, advirtió que todas las instalaciones energéticas e infraestructura del reino se convertirán en objetivos militares si continúan las agresiones.

Ya impacta al suministro de petróleo global

La amenaza hutí está presionando la economía global y el transporte marítimo aumentando en los costos de seguros y el pánico comercial. De concretarse el cierre total del estrecho de Bab el-Mandeb, la oferta mundial de petróleo sufriría un recorte cercano al 7%, acumulándose a las pérdidas de suministro ya causadas por el conflicto en el Golfo Pérsico.

Por su parte, la coalición liderada por Arabia Saudita emitió un comunicado a través de su portavoz, Turki al-Malki, calificando el anuncio de los Hutíes como un acto de piratería marítima y una violación flagrante al derecho internacional. La coalición confirmó el despliegue de medidas de protección naval para resguardar los buques comerciales que transitan por la zona.

En paralelo, el ministro de Defensa del gobierno reconocido de Yemen, Taher al-Aqili, y el presidente en el exilio, Rashad al-Alimi, hicieron un llamado a las fuerzas armadas y a la población local a alinearse con el Estado para contener las acciones de la milicia, mientras Estados Unidos y sus aliados evalúan el alcance de esta nueva amenaza a la estabilidad energética internacional.