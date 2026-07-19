EU confirma hallazgo de restos humanos tras ataque iraní; un soldado sigue desaparecido

La tensión entre Estados Unidos e Irán continúa escalando tras los ataques registrados en Medio Oriente. Este domingo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fueron localizados restos humanos no identificados en el sitio donde ocurrió el ataque contra militares estadounidenses en Jordania, un hecho que ha elevado la preocupación por el saldo de víctimas y mantiene en marcha un proceso de identificación.

El hallazgo se produce días después de que el ejército estadounidense confirmara la muerte de dos de sus elementos y la desaparición de un tercero, luego del ataque atribuido a Irán ocurrido el pasado 17 de julio. Hasta ahora, las autoridades militares han evitado revelar la identidad de los afectados mientras continúan las labores oficiales y se notifica a sus familiares.

Hallan restos en la zona del ataque en Jordania

De acuerdo con el CENTCOM, tras una búsqueda exhaustiva en el área donde ocurrió el ataque, personal militar estadounidense encontró restos humanos que aún no han sido identificados.

Las autoridades señalaron que el procedimiento forense sigue en desarrollo y, por el momento, no es posible confirmar si corresponden al militar reportado como desaparecido tras la ofensiva del 17 de julio.

El mando militar insistió en que no ofrecerá más detalles sobre las víctimas hasta concluir el proceso de identificación y respetar el protocolo de notificación a las familias involucradas.

CENTCOM Update on Recently Fallen U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — Yesterday, U.S. Central Command (CENTCOM) announced the passing of two U.S. service members and the missing status of one in Jordan following an Iranian attack on July 17. After a thorough search, U.S.… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

Otro militar murió en Irak durante una operación

Mientras continúan las investigaciones en Jordania, el CENTCOM también confirmó otro fallecimiento ocurrido un día después, el 18 de julio, esta vez en el norte de Irak.

Según la información oficial, un militar estadounidense perdió la vida durante una detonación controlada de munición sin explotar perteneciente a un dron iraní que previamente había sido derribado.

En el mismo incidente, otro elemento del ejército resultó lesionado. Las autoridades informaron que permanece bajo atención médica y que sus heridas fueron calificadas como leves.

Crece la tensión entre Estados Unidos e Irán

Estos hechos ocurren en medio de un nuevo incremento de las hostilidades entre Washington y Teherán. Tras confirmarse las primeras bajas estadounidenses desde la reanudación de los enfrentamientos este mes, Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes y posiciones vinculadas con la Guardia Revolucionaria Islámica.

Por su parte, Irán denunció bombardeos estadounidenses en distintos puntos de su territorio y aseguró haber respondido con acciones dirigidas contra instalaciones utilizadas por fuerzas de Estados Unidos en la región.

El intercambio de ataques también ha tenido repercusiones en países vecinos. Jordania, Kuwait y Baréin han reportado incidentes relacionados con misiles y drones, mientras que Israel ha reforzado sus sistemas de defensa y advirtió que responderá ante cualquier agresión que ponga en riesgo su seguridad.