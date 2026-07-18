Autoridades de Israel reclutan a rabinos para frenar el ciberreclutamiento de agentes de Irán

La inteligencia de Irán ha cambiado de estrategia para infiltrarse en Israel: en lugar de recurrir únicamente a espías altamente entrenados, ahora lanza anzuelos masivos en redes sociales para reclutar a ciudadanos comunes. La situación se ha vuelto tan compleja que las autoridades israelíes sumaron a su estrategia defensiva a influyentes rabinos ortodoxos para advertir a sus comunidades sobre el peligro de caer en estas trampas digitales.

En meses recientes, la fiscalía israelí ha presentado cargos en más de 60 casos de espionaje. Los perfiles de los acusados rompen con el molde tradicional: hay soldados, civiles, ciudadanos árabes, judíos seculares y, al menos en nueve casos, miembros de la comunidad ultraortodoxa, conocida como Haredim.

Cómo operan los reclutadores desde el teléfono

Investigaciones de la policía y del Shin Bet (el servicio de seguridad interior) revelaron que los agentes iraníes utilizan identidades falsas en plataformas de mensajería como Telegram.

El gancho: Al principio, ofrecen dinero fácil a cambio de tareas muy sencillas, como tomar fotos o videos de sus propios barrios.

Al principio, ofrecen dinero fácil a cambio de tareas muy sencillas, como tomar fotos o videos de sus propios barrios. Así los presionan: Una vez que la persona acepta los primeros pagos, las exigencias suben de tono. Los manejadores empiezan a pedir coordenadas de infraestructura crítica, detalles de los sistemas de defensa aérea como la Cúpula de Hierro, adquisición de armas o la ejecución de sabotajes.

Para las autoridades, detener esta red de "pesca" digital es un verdadero dolor de cabeza. El exoficial del Shin Bet, Shalom Ben Hanan, detalla que miles de israelíes reciben mensajes directos de texto con ofertas de dinero. Aunque la inmensa mayoría los ignora, a los servicios de inteligencia de Teherán les basta con que uno o dos caigan en la trampa para considerar la operación como un éxito.

Rabinos y redes sociales

El reclutamiento de perfiles religiosos encendió las alarmas dentro de las comunidades más tradicionales. Aunque la mayoría de los hombres ultraortodoxos no realizan el servicio militar, muchos ya utilizan teléfonos inteligentes con acceso a internet, lo que los expone directamente a estos intentos de captación.

Ante esto, el analista ultraortodoxo Israel Cohen coordinó esfuerzos con los aparatos de seguridad para enlazar a oficiales con líderes espirituales. Uno de ellos fue el rabino Yigal Cohen, miembro del consejo rabínico principal de Israel y con fuerte presencia en plataformas digitales, quien difundió un video pidiendo a sus seguidores no ceder ante la tentación económica del espionaje. En el material, califica la cooperación con el enemigo como una blasfemia y advierte que este tipo de contactos solo terminan con vidas destruidas y años en prisión.

Los casos más alarmantes

Las investigaciones judiciales, coordinadas en varios puntos por el investigador policial Amichai Panetta, han dejado al descubierto filtraciones graves:

Unidad antitransbordadores y defensa aérea: Un soldado de reserva fue acusado de proporcionar a su manejador la ubicación exacta de las baterías de la Cúpula de Hierro y de siete bases aéreas, además de videos sobre los procedimientos operativos del sistema.

El plan de magnicidio en Haifa: Un joven de 22 años fue detenido en Haifa tras ser acusado de fabricar explosivos como parte de un complot para asesinar a una alta figura política del país, siguiendo instrucciones recibidas desde el extranjero.

El seminarista extranjero: Un estudiante de nacionalidad estadounidense, que asistía a un seminario religioso en Jerusalén, fue arrestado el 9 de junio tras ser descubierto fotografiando lugares estratégicos a cambio de dinero. La Embajada de Estados Unidos evitó hacer comentarios sobre el caso por razones de privacidad.

La estafa con Inteligencia Artificial que casi desata una crisisUno de los expedientes más llamativos es el de los hermanos Meir Nahum (de 24 años) y su hermano mayor, residentes del asentamiento de Beitar Illit. Según los documentos presentados por el investigador Roi Gavrieli, Meir Nahum usó ChatGPT para crear perfiles falsos y simular que era un oficial de la Unidad 8200, el cuerpo de élite de la inteligencia militar israelí.

A través de esta fachada, los hermanos cobraron unos 100,000 shekels (más de 35,000 dólares) en criptomonedas entregando datos falsos a sus contactos iraníes. Entre las mentiras que vendieron, afirmaron que Israel estuvo detrás del accidente de helicóptero en el que murió el expresidente iraní Ebrahim Raisi. El abogado de los jóvenes, Ariel Atari, argumenta que sus clientes en realidad ayudaron al país al sacarle dinero a los iraníes a cambio de reportes inventados. Sin embargo, la policía advierte que alimentar ese tipo de narrativas falsas en plena guerra pudo provocar represalias graves. Los hermanos siguen detenidos y enfrentan una nueva audiencia en la corte este domingo.