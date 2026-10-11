Viene el Frente Frío Número 2 a México: Cuándo entra y cuáles serán sus efectos junto a los ciclones

La temporada de frentes fríos 2026-2027 ya comenzó en México y en los próximos días podría entrar el siguiente impacto. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la llegada del Frente Frío Número 2 a la República Mexicana, el cual entrará por el noroeste y combinado con los remanentes por el ciclón tropical "Rachel".

Esto es todo lo que debes saber del Frente Frío número 2.

¿Cuándo entra el Frente Frío 2 a México?

Según el reporte oficial, el Frente Frío Número 2 comenzará a ingresar en el noroeste del país entre el domingo 11 y la mañana del lunes 12 de octubre.

Mientras avancen las horas, el fenómeno se va a mover con lentitud en las franjas del norte de México, manteniendo sus efectos hasta el día miércoles 14 de octubre.

Frente Frío 2: Lluvias fuertes y oleaje picado en el noroeste

El frente frío se va a combinar con los remanentes del ciclón tropical " Rachel", provocando efectos de mal tiempo.

El pronóstico dice que habrá lluvias puntuales muy fuertes en el norte y centro de Baja California, y lluvias fuertes en el norte de Sonora.

Se esperan también rachas de viento de 80 a 90 km/h y olas de 4 a 6 metros de altura en la costa occidental de Baja California.

¿Qué va a provocar el Frente Frío 2 del lunes 12 al miércoles 14 de octubre?

Para los días lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de octubre, el paso del frente frío sobre el noroeste y norte de México dejará chubascos y lluvias puntuales fuertes.

Este sistema provocará también ráfagas de viento considerables y baja en las temperaturas a lo largo del día en esas entidades.

Temperaturas heladas por frente frío: estados que tendrán de 0 a 5 °C

En el inicio de la semana se sentirá basrante frío en las zonas altas. Para la madrugada del martes se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

El miércoles la condición se repetirá en estas mismas entidades, excepto en Guerrero.