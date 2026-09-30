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Frentes fríos para octubre 2026: Conagua pronostica la llegada de más de 5 sistemas con heladas y descenso de temperatura

La temporada de frentes fríos ya comenzó y octubre tendrá más de cinco de estos sistemas que vendrán acompañados de bajas temperaturas y heladas; esto es lo que dice la Conagua para este mes en 2026.

Frentes fríos para octubre 2026: Conagua pronostica la llegada de más de 5 sistemas con heladas y descenso de temperatura
¿Cuántos frentes fríos se esperan para octubre 2026?|I.A

Escrito por: Jimena Romero

La recta final del año comienza a sentirse en el ambiente con la bajada de las temperaturas en varias regiones del país. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, dio a conocer lo que se espera con los frentes fríos para lo que queda de este 2026 y lo que viene para el 2027. La llegada de estas masas de aire helado traerá descensos de temperatura, vientos intensos y probabilidad de heladas.

Este es el pronóstico para el mes de octubre.

¿Cuántos frentes fríos se esperan para octubre?

Según la tabla de climatología y pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, para el mes de octubre de 2026 se espera la llegada de 7 frentes fríos al país.

Esta cifra supera el promedio histórico del periodo 1991-2020, que se ubicaba en 5 sistemas para este mes.

Octubre se convierte así en uno de los meses con mayor actividad de la primera mitad de la temporada.

¿Qué es un frente frío y cómo afecta al clima?

Un frente frío es el choque entre dos masas de aire con diferente temperatura y contenido de humedad. La masa de aire helado, al ser más densa y pesada, se mete por debajo del aire caliente y lo obliga a subir.

Si hay suficiente humedad en la atmósfera, esta interacción provoca nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas.

¿Qué van a causar en México los frentes fríos?

Antes de que un frente frío cruce una región, el viento suele soplar del sur o suroeste con un ambiente cálido. Una vez que el sistema entra, los vientos cambian hacia el oeste o noroeste.

Este cambio de dirección provoca que la temperatura del aire caiga, generando mañanas y noches heladas en estados del norte y centro.

¿Cuántos frentes fríos se esperan para temporada 2026-2027?

El cálculo oficial prevé un total de 56 frentes fríos para toda la temporada 2026-2027. La actividad irá en aumento durante el cierre de año: tras los 7 de octubre, se esperan 8 en noviembre, 9 en diciembre y 8 más en enero, que serán los meses con las temperaturas más bajas del ciclo.

¿Cómo se pronostican los frentes fríos?

La Conagua emite este aviso preliminar utilizando el Método de Años Análogos y el análisis de las fases de oscilación invernal.

Las autoridades meteorológicas harán revisiones al pronóstico en noviembre durante el Foro Climático de Invierno y una última actualización en enero de 2027 para ajustar el número de sistemas según las condiciones oceánicas.

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