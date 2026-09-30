Frentes fríos para octubre 2026: Conagua pronostica la llegada de más de 5 sistemas con heladas y descenso de temperatura

La recta final del año comienza a sentirse en el ambiente con la bajada de las temperaturas en varias regiones del país. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, dio a conocer lo que se espera con los frentes fríos para lo que queda de este 2026 y lo que viene para el 2027. La llegada de estas masas de aire helado traerá descensos de temperatura, vientos intensos y probabilidad de heladas.

Este es el pronóstico para el mes de octubre.

🌧️🌀 #Rachel se convierte en huracán#Rachel es categoría 1 frente a #Jalisco, con lluvias intensas, viento y oleaje en el Pacífico. El Frente Frío 1 traerá más lluvias y riesgo de tornados en #Coahuila



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¿Cuántos frentes fríos se esperan para octubre?

Según la tabla de climatología y pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, para el mes de octubre de 2026 se espera la llegada de 7 frentes fríos al país.

Esta cifra supera el promedio histórico del periodo 1991-2020, que se ubicaba en 5 sistemas para este mes.

Octubre se convierte así en uno de los meses con mayor actividad de la primera mitad de la temporada.

¿Qué es un frente frío y cómo afecta al clima?

Un frente frío es el choque entre dos masas de aire con diferente temperatura y contenido de humedad. La masa de aire helado, al ser más densa y pesada, se mete por debajo del aire caliente y lo obliga a subir.

Si hay suficiente humedad en la atmósfera, esta interacción provoca nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas.

¿Qué van a causar en México los frentes fríos?

Antes de que un frente frío cruce una región, el viento suele soplar del sur o suroeste con un ambiente cálido. Una vez que el sistema entra, los vientos cambian hacia el oeste o noroeste.

Este cambio de dirección provoca que la temperatura del aire caiga, generando mañanas y noches heladas en estados del norte y centro.

¿Cuántos frentes fríos se esperan para temporada 2026-2027?

El cálculo oficial prevé un total de 56 frentes fríos para toda la temporada 2026-2027. La actividad irá en aumento durante el cierre de año: tras los 7 de octubre, se esperan 8 en noviembre, 9 en diciembre y 8 más en enero, que serán los meses con las temperaturas más bajas del ciclo.

'Polo' en Chihuahua, frente frío y alerta especial por lluvias continuas en la #CDMX



Polo continúa su avance sobre #Chihuahua, mientras la combinación del huracán #Rachel y el primer frente frío de la temporada mantendrá fuertes lluvias en el occidente y noreste del país.



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¿Cómo se pronostican los frentes fríos?

La Conagua emite este aviso preliminar utilizando el Método de Años Análogos y el análisis de las fases de oscilación invernal.

Las autoridades meteorológicas harán revisiones al pronóstico en noviembre durante el Foro Climático de Invierno y una última actualización en enero de 2027 para ajustar el número de sistemas según las condiciones oceánicas.