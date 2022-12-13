¿Quién va a ser el nuevo James Bond? Revelan el actor que continuaría la saga

Con el estreno de la película 007: Sin tiempo para morir en el 2021, el actor Daniel Craig se despidió oficialmente de su papel como James Bond, uno que interpretó durante 15 años desde su primera entrega en el 2006; desde entonces, los candidatos para sucesor empezaron a llenar las redes sociales de sus aficionados, hasta que finalmente salió el gran candidato para convertirse en el nuevo 007.

¿Quién podría ser el próximo 007?

De acuerdo con información recabada por medios internacionales relacionados con la casa productora de 007, el próximo James Bond sería interpretado por el histrión británico Aaron Taylor-Johnson, quien acaba de aparecer en dos películas taquilleras como Tren Bala y The King’s Man.

En el 2016 el actor de 32 años recibió el Premio Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto por su participación en el filme de Animales Nocturnos, donde interpretó a Ray Marcus, donde interpretó al antagonista del thriller psicológico.

Aaron Taylor-Johnson sería el nuevo James Bond en las películas de 007|IG/@aarontaylorjohnson

Aaron Taylor-Johnson sería el nuevo James Bond en las películas de 007

Aaron Taylor-Johnson estaría a un paso de convertirse oficialmente en el nuevo James Bond, pues según versiones cercanas a Eon Productions, la productora oficial de 007, el inglés ya grabó una de las múltiples versiones de apertura características de sus películas, donde los disparos y la acción se llevan la atención del público y exigen de forma distinta al protagonista.

Luego de esta gran audición para Aaron Taylor-Johnson, su firma y anuncio podría estar programado para 2023, ya que habría superado la última prueba “secreta” de la casa cineasta e impresionado a los directores, pues todos los actores que interpretaron a Bond en el pasado tuvieron esta prueba.

Entre los supuestos requisitos principales para interpretar al agente 007, la estatura de 1.78 metros y edad cercana a los 30 años copan la lista, pues el objetivo es tener a un actor vigente para un mínimo de tres entregas o al menos una década de relación.

¿Qué actores han interpretado a James Bond?

Hasta el momento son seis los actores que le han dado vida al personaje de James Bond en la saga de 007 bajo el cobijo de Eon Productions, con Daniel Craig, Roger Moore y Sean Connery como los de mayor duración:



Sean Connery: De 1962 a 1967, 1971 y 1983. George Lazenby: 1969. Roger Moore: De 1973 a 1985. Timothy Dalton: De 1986 a 1993. Pierce Brosnan: De 1995 a 2002. Daniel Craig: De 2006 hasta 2021.

A estos nombres se le pueden sumar Barry Nelson (1954) y David Niven (1967) como actores en otra casa productora; quienes conforman un total de 26 películas relacionadas con el famoso agente 007, aunque solo 25 son producto de la tradicional Eon Productions.

