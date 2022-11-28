AMLO confirma detención del jefe de plaza de Cártel del Noreste en Nuevo Laredo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó la detención en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de "El Negrolo", presunto jefe de plaza del Cártel de Noreste, luego de que se reportaron balaceras durante las primeras horas de este lunes.

En la mañanera de hoy, AMLO dijo que las balaceras y enfrentamientos registrados durante la madrugada en Nuevo Laredo fue por la detención de este presunto jefe de plaza.

"Se detuvo a una persona que era jefe de un grupo de la delincuencia y hubo reacciones, pero ya se llevó a cabo esa detención y hay elementos mostrar que él fue el responsable de otros hechos violentos en esa zona".

#EnLaMañanera | Las balaceras y enfrentamientos ocurridos esta mañana en Nuevo Laredo son por la detención de un hombre apodado "Negro 35", presunto jefe de plaza de Cártel Noreste, así lo informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/CXgZ8ldaxz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

"Sí, es una detención importante", dijo al finalizar la conferencia de prensa.

Reportan balaceras este lunes en Nuevo Laredo

Durante la madrugada, habitantes de Nuevo Laredo reportaron balaceras. Mientra que el servicio de transporte públuco suspendió sus servicios de forma temporal.

En tanto, el consulado de Estados Unidos en el municipio reprogramó las citas programadas para hoy debido a las detonaciones. Más tarde, informó que se normalizaba la situación, pero pidió resguardarse en un lugar seguro.

El gobierno de Nuevo Laredo informó a través de redes sociales que la situación en la ciudad comienza a normalizarse, después de la suspensión de clases en el nivel básico y afectaciones en el transporte público por enfrentamientos armados.

"En estos momentos de acuerdo con información de las autoridades de seguridad la situación en la ciudad comienza a normalizarse", escribió el gobierno de Nuevo Laredo.

El gobierno municipal pidió a los habitantes a tomar precauciones a través de los canales oficiales del gobierno de Nuevo Laredo.

