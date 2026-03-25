¿Semana Santa con caos? Transportistas anuncian nuevo paro nacional: fecha exacta

Previo a la temporada de vacaciones de Semana Santa 2026, hoy se dio a conocer un nuevo paro nacional transportistas y agricultores, quienes llamaron a frenar de manera total sus actividades. Aquí los detalles del cierre vial que se aproxima en principales puntos carreteros del país.

David Estévez Gamboa, de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), confirmó que el próximo paro total es en respuesta a la falta del cumplimiento de un pliego petitorio que hicieron llegar al gobierno federal, lo que los motivo a salir a bloquear otra vez.

¿Por qué habrá un paro nacional de transportistas en carreteras de México?

El dirigente de la ANTAC recordó que en noviembre del año pasado se llevó un paro nacional en suma con campesinos, tras la cual se logró que se firmaran acuerdos con autoridades federales para ambos sectores, en los que el gobierno se comprometió a trabajar para solucionar problemas que sufren los transportistas.

La inseguridad, entre otros asuntos, es un tema que los ha mantenido preocupados al ser víctimas de varios delitos cuando los conductores van a bordo de las unidades e incluso estos padecen actos de corrupción por parte de la propia policía en retenes.

¿Cuándo será el nuevo paro nacional transportistas y agricultores en México?

El próximo paro nacional de transportistas en México se tiene previsto para el 6 de abril de 2026, de acuerdo con David Estévez, quien compartió un video en redes sociales anunciando esta movilización.