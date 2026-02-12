Municipio en Edomex no aplicará multa de 7 mil pesos a transportistas

Transportistas en el municipio de Teoloyucan , Estado de México (Edomex), han señalado ser interaccionados con una multa por circular en avenidas y calles en cierto horario.

La situación generó descontento en el sector y tras un diálogo con las autoridades municipales correspondientes, se llegó a un acuerdo de no implementar dicha sanción económica.

¿Por qué iban a multar a transportistas en Teoloyucan? Pago era de 7 mil pesos

Transportistas y autoridades municipales llegaron a un acuerdo de no infraccionar a conductores del transporte pesado que circulen por avenidas y calles de este municipio mexiquense.

Esto, luego de que el 5 de febrero de 2026, en el Bando Municipal, se estipuló una multa de hasta 7 mil pesos para quienes transiten en un horario de 6:00 horas a 22:00 horas.

Acuerdo con transportistas por multa en Teoloyucan es temporal

No obstante, el acuerdo fue temporal, pues las autoridades de Teoloyucan dijeron que, mientras no se cuente con el Reglamento de Movilidad y Vialidad, los transportistas podrían circular libremente en cualquier horario.

Sin embargo, algunos policías municipales aprovecharon el desconocimiento de los conductores de camiones y tráileres para pedirles una mordida, es decir, dinero para no infraccionarlos .

La decisión del alcalde Luis Zenteno Santaella dejó a cientos de transportistas sin operar, lo que afectó a las grandes empresas, así como al abasto local y talleres de la zona.

Teoloyucan bajo paro: Transportistas quedan atrapados entre multas y la inseguridad en el Edomex

Transportistas señalan estar en peligro en la noche

Los transportistas no solo tienen que enfrentarse a un horario para circular y a los abusos de los policías, sino que también se dicen ser un blanco fácil para los delincuentes al estacionarse en gasolineras o paraderos externos mientras esperan a que den las 22:00 horas.

Esta situación se hace aún mayor ante la falta de vigilancia en horario nocturno. “Ahí nos llega siempre la rata”, expresó José Roberto Cruz, operador de transporte.

Alcalde justifica multa a transportistas en Teoloyucan

El alcalde morenista ha argumentado que la implementación de una multa como esta tiene una justificación, pues de acuerdo con el servidor público, el transporte pesado afecta la vida cotidiana y los ciudadanos han exigido orden, pero los habitantes de Teoloyucan piensan otra cosa.

Víctor Eduardo, vecino del municipio, señala que culpar a los transportistas por el mal estado de las vialidades es una salida fácil. “La avenida Zumpango está destruida y el puente no duró ni un día; eso es culpa de la mala calidad de las obras, no de los camiones”, expresó.

