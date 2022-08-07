Obispo de Matagalpa se arrodilla por represión a Iglesia en Nicaragua

El obispo de Matagalpa, fue captado de rodillas y rodeado de elementos de la policía de Nicaragua, en protesta por la violencia y represión a la Iglesia Católica, por parte del régimen sandinista.

Cabe señalar que el monseñor es considerado uno de los principales críticos de dicho régimen, motivo por el cual ha sido blanco de intimidaciones por parte de elementos del presidente Daniel Ortega.

Policías obligan a obispo a arrodillarse en Nicaragua

A pesar de la presión, el monseñor Rolando Álvarez, esperó en esa posición la entrega del Santísimo Sacramento, antes de bendecir a los creyentes que esperaban en las calles.

El pasado 04 de agosto, policías antimotines impidieron que el obispo acudiera a la Catedral de San Pedro, donde se llevaría a cabo la Hora Santa y una Misa para orar por el fin de la represión contra la Iglesia en Nicaragua.

'He querido salir a la Catedral a hacer la Hora Santa, a la Santa Misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laicos, que nos tienen encerrados... aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Nunca la hemos irrespetado', declaró Álvarez a través de un video, en aquella ocasión.

Arquidiócesis lamenta represión a Iglesia Católica en Nicaragua

A través del diario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México se solidarizó con la Iglesia nicaragüense y lamentó la represión del régimen sandinista contra sacerdotes, obispos, religiosas y laicos.

Rogamos a Santa María de Guadalupe para que el clima de represión que se vive en nuestro hermano país centroamericano no se convierta en una normalidad que se impone con las armas.

Represión a la Iglesia Católica de Nicaragua, sin cese de 1980

Asimismo, la Arquidiócesis recordó que la historia de persecución del gobierno de Nicaragua hacia la Iglesia data de la década de 1980, años en los que la dictadura llevó a cabo uno de los episodios represivos que han marcado a la nación, la exhibición de un sacerdote desnudo.

Durante ese periodo, la exigencia de justicia social fue la causa de la profanación de templos y el exilio de sacerdotes por parte del gobierno.

Sin embargo, el panorama empeoró desde que la Iglesia mostró su apoyo a las protestas sociales de 2018, en contra del régimen sandinista.

Entre otras medidas, las autoridades de Nicaragua censuraron medios de comunicación católicos, al mismo tiempo que creció el acoso hacia la Iglesia.

En respuesta, se ha convocado al ayuno, oración y participación en las celebraciones eucarísticas para pedir un alto a la represión, indicó la Arquidiócesis.

