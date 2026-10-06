“Se los llevaron”: desaparecen 8 campesinos tras salir a trabajar en la sierra de Guerrero

Desde el pasado 24 de septiembre, se reportó la desaparición de 8 campesinos de la sierra de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, tras ser presuntamente privados de la libertad por un grupo criminal que opera en la zona.

A más de 10 días de los hechos, habitantes del ejido El Balcón salieron a marchar para exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto y den avances de la investigación, ya que nada se sabe del paradero de los jornaleros que solo salieron de casa para ir a trabajar.

¿Qué pasó con los campesinos desaparecidos en Guerrero?

La investigación apunta que el jueves 24 de septiembre, los 8 jornaleros salieron a trabajar y cuidar del ganado en la zona de La Lajita, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.

Una región controlada por el cártel de La Familia Michoacana, quienes presuntamente los levantaron al notar que pasaban por los caminos de terracería de la región.

Pobladores apuntan a que las víctimas fueron privadas de la libertad mientras se dirigían a sus parcelas, y aunque existen muchas versiones, lo cierto es que desde entonces nada se sabe de los campesinos.

Cabe destacar que inicialmente fueron reportados como desaparecidos ocho habitantes de El Balcón, pero este lunes 5 de octubre pobladores informaron que Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años, fue liberado.

Según las versiones difundidas, el menor habría caminado durante varias horas hasta llegar a una zona donde fue localizado por elementos del Ejército.

¿Quiénes son los campesinos que siguen desaparecidos?

Después de reportarse la liberación del menor, las personas cuyo paradero continúa sin conocerse son:

