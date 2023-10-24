Pobladores liberan a policías estatales retenidos en Ocosingo, Chiapas

Habitantes de una comunidad de Ocosingo liberaron a los policías estatales retenidos desde el día 12 de octubre como protesta por la falta de seguridad en esa región.

Se espera que los policías estatales lleguen esta tarde a Tuxtla Gutiérrez para reunirse con sus familiares que mantenían semi bloqueado un libramiento en protesta por la retención de los uniformados.

Fue esta mañana cuando se confirmó la liberación de los ocho policías retenidos en la comunidad de frontera Corozal en el municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas.

Las autoridades no han dado a conocer cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron con la comunidad para la liberación de los policías.

Por lo pronto los familiares esperan en el Libramiento Sur manteniendo un carril bloqueado mientras llegan los policías que salieron desde Palenque en donde fueron atendidos por médicos.