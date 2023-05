A un año del tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, Texas. Acusaciones contra la policía

El tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, Texas dejó a 21 personas muertas, 19 menores de edad, dos maestras y 17 heridas. La respuesta de un jefe de la policía escolar fue tardía y no inmediata como debió haber sido para salvar algunas vidas.

Los hechos que se registraron el 23 de mayo del 2021 impactaron al mundo por el asesinato de 19 menores de edad y los dos adultos, a manos de Salvador Rolando Ramos, de 18 años.

La policía tardó 77 minutos en matar al tirador

Los agentes oficiales de alto rango, los policías estatales experimentados, los instructores de la academia de policía, incluso los especialistas federales del equipo SWAT, llegaron las mismas conclusiones y cometieron los mismos retrasos por los que se ha condenado al jefe de la policía escolar, Pete Arredondo, pensando que el tirador era un sujeto atrincherado.

Anteponer las vidas de los oficiales a la de los niños

En el mes de junio, Steven McCraw, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, externó en el senado estatal en el mes de junio que lo único que impidió que los agentes que se encontraban en el pasillo entraran en las aulas 111 y 112 de la escuela primaria y fue el comandante en la escena que decidió anteponer las vidas de los oficiales a la de los niños

Steven McCraw director del departamento de seguridad pública de Texas señaló repetidamente a Pete Arredondo y lo describió como lo único que impidió que los agentes que se encontraban en el pasillo entraran en las aulas donde murieron 19 estudiantes y dos maestras.

Jefe de la policía de Uvalde, Texas obstaculizó a los agentes

A pesar de las afirmaciones de McCraw, acerca de que Arredondo obstaculizó a 360 agentes con órdenes erróneas o información equivocada no son respaldadas por las imágenes disponibles que muestran pocas pruebas de que el jefe de la escuela primaria emitiera órdenes y mucho menos que las comunicará ampliamente.

Las imágenes muestran que la BORTAC, Unidad de Agentes Tácticos de Élite de la Patrulla Fronteriza, tomaron el mando a mitad de la operación de respuesta y se enteraron enseguida de que había niños atrapados adentro con el atacante pero se necesitaron además 37 minutos de planificación, pruebas de llaves y preparación del equipo antes de que la BORTAC, entrara en las aulas de la escuela primaria.

Pete Arredondo fue despedido

El jefe de la policía de Pete Arredondo antes de ser despedido en agosto, admitió que había pensado que el atacante estaba atrincherado.

La cronología del tiroteo

El atacante entró en uno de los edificios de la escuela primaria con un rifle semiautomático estilo AR 15 a las 11:33 a.m., pero pasaron casi 3 minutos de disparos antes de que la policía identificara su ubicación.

Las imágenes mostraron a los agentes locales que entraron en el edificio desde dos direcciones el grupo que entró por el extremo Norte a las 11:36 a.m., con seis oficiales del departamento de policía de Uvalde, Texas entre ellos el jefe en funciones y oficiales de alto rango, también se ve un oficial de distrito escolar Rubén Ruiz cuya esposa está en el aula 112.

En cuestión de segundo las imágenes de las cámaras corporales muestran a cuatro agentes incluido Arredondo que entran en el mismo pasillo desde el sur.

El grupo de Arredondo converge con los agentes del Norte afuera de las aulas 111 y 112 que están conectadas por una puerta interior el atacante estaba dentro.

Los agentes se preparan para entrar, el sargento Eduardo Canales, comandante del equipo SWAT de la policía de Uvalde, Texas ubica su rifle, no se oyen disparos ni sonidos de peligro, los radios de la policía emiten un sonido mientras los agentes intentan ponerse en contacto con los despachadores pero las señales están bloqueadas en el interior del edificio.

Dos agentes de la policía heridos

El atacante dispara a través de la pared, Canales y otro agente resultan heridos, todo el grupo se retira, unos hacia el extremo norte de la sala y otros hacia el sur, una división que acabó creando dos frentes en la respuesta policial, lo cual dificultó la comunicación y la coordinación.

Aunque, en repetidas ocasiones, McCraw acusó al jefe Arredondo por no volver a enfrentarse de inmediato al tirador, no criticó en público a los agentes que no actuaron durante esta fase, incluidos los que en última instancia están bajo su mando.

Arredondo no fue el único que malinterpretó la amenaza, en contraste con las afirmaciones de McCraw.

Las imágenes muestran que el primer mensaje de radio que escuchan los oficiales que indica que el atacante está “contenido” y “atrincherado” no proviene de Arredondo, sino de Daniel Coronado, sargento de policía de Uvalde, Texas.

Según el informe de la comisión, los agentes que acudieron al principio “declararon de manera uniforme” que no oyeron “gritos ni llantos dentro de los salones” y que no sabían si había alguien atrapado adentro.

Los señalamientos directos contra el jefe de la policía de Uvalde, Texas

McCraw criticó a Arredondo por dejar que los niños y maestros heridos languidecieran mientras esperaban al SWAT, el equipo de protección y las llaves.

A las 12:12 p. m., las imágenes muestran a los oficiales en el pasillo norte escuchando a un despachador de radio que informa que un niño atrapado con el tirador llamó al 911 y dijo que el salón de clases estaba “lleno de víctimas”.

Esa información se transmite un minuto más tarde a un agente de la BORTAC que acaba de llegar, quien es uno de los especialistas SWAT que Arredondo y otros han estado esperando para entrar en las aulas 111 y 112.

A las 12:36 p. m., las imágenes muestran a un oficial del DPS, el Ranger Christopher Kindell, que entrega otro juego de llaves. Esta vez, una abre el cuarto de limpieza, lo que sugiere que también abrirá las aulas 111 y 112.

Después de que transcurren 12 minutos más, llega otra herramienta de apertura: un martillo o mazo.

A las 12:50, casi 40 minutos después de la llegada de la BORTAC, el equipo de agentes entra en las aulas y mata al atacante Salvador Rolando Ramos, de 18 años.