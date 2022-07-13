VIDEO: Revelan la inacción de la policía en Uvalde, Texas.

Un crudo video del tiroteo acontecido en la escuela primaria de Uvalde, Texas, fue publicado. Se trata de un metraje que muestra cómo Salvador Ramos, autor del tiroteo, llega a las aulas de la primaria Robb, así como la respuesta de la policía a su llegada a la escuela. También incluye imágenes de la cámara corporal de un oficial durante la hora y media que tardaron en entrar en acción.

El periódico texano Austin American-Statesman fue el que difundió este video grabado el día del ataque, el cuál, debido a su cruda naturaleza, fue previamente editado para silenciar los gritos de los niños al momento del tiroteo.

Tiroteo en Uvalde: Video muestra a policías en pasillo de la escuela

The Statesman no reveló cómo obtuvieron el video.

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, dijo en Twitter que estaba "profundamente decepcionado" por la decisión del periódico de publicar el video. McCraw dijo que los familiares de los muertos y heridos del tiroteo en Uvalde deberían haberlo visto primero.

El video añade leña a las investigaciones de la respuesta y acciones por parte la policía y agentes federales ante el tiroteo en la escuela de Uvalde, un hecho que dejó 21 víctimas mortales, 19 de ellos niños.

I don't even know what to say. The cops only seem to be available to harass their communities. But when it's time for real protection, they just stand by and let people die. 1/2 #Uvalde pic.twitter.com/WPQkFXzyHQ — Johnny Akzam (@JohnnyAkzam) July 12, 2022

¿Qué muestra este video del tiroteo?

El video, grabado el 24 mayo, día del tiroteo, muestra al atacante de 18 años, Salvador Ramos, estrellando su camioneta e ingresando a la escuela primaria Robb con un rifle semiautomático.

La imagen cambia al interior de la escuela de Uvalde. Se ve al atacante entrar al salón y acto seguido se escuchan los disparos del arma durante más de dos minutos.

Los gritos de los niños fueron silenciados.

Casi tres minutos después, se ve llegar mas de una decena de policías y agentes con chalecos antibalas, protegiéndose a si mismos sin hacer nada mientras seguian escuchándose los disparos.

Pasan otros 77 minutos antes de que asalten las aulas e intercambien disparos con él.

Cronología del tiroteo en Uvalde

11:28 am: Ramos choca su camioneta en una zanja.

11:30 am: Ramos se dirije a la escuela con su rifle.

11:31 am: Primera llamada de auxilio realizada por un maestro para reportar a Ramos.

11:33 am: Ramos irrumpe en la escuela, camina a un aula y comienza el tiroteo.

11:36 am: La policía llega a la escena, pero se atrinchera en los pasillos por donde entró Ramos.

12:50 pm: Ramos es abatido por un guardia de la Patrulla Fronteriza fuera de servicio. La policía continúa en el pasillo.