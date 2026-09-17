Notas
-
Ciudades imposibles en la Luna: Científicos advierten que no hay agua en el satélite para para sostener una civilización
Un nuevo estudio científico revela que el agua disponible en los polos de la Luna se agotaría en apenas un siglo para una ciudad de un millón.
-
Luna de Cosecha 2026: A qué hora verla en su punto máximo desde México
No despegues los ojos del cielo porque ya está muy cerca la Luna de Cosecha 2026 así que te dejamos el mejor horario para verla en su punto máximo.
-
¿A qué hora saldrá la Luna de Cosecha en México? Este es el mejor momento para verla
¿A qué hora se podrá ver la Luna de Cosecha en México? Conoce el mejor momento para alzar la vista al cielo este 26 de septiembre de 2026.
-
¡Luna de Cosecha, equinoccio de otoño y lluvia de meteóros! Lista de eventos astronómicos de septiembre 2026
Eventos astronómicos: Septiembre deslumbra con Venus en su punto más brillante, una rara ocultación de Júpiter por la Luna, el equinoccio y la Luna de Cosecha.
-
Eclipse lunar: ¿Cada cuánto sucede y cómo funciona este fenómeno astronómico?
¿Cada cuánto ocurre un eclipse lunar? Conoce por qué sucede este fenómeno, qué papel juega el Sol, la Tierra y la Luna y por qué no ocurre cada mes.
-
Esta es la HORA EXACTA en que se verá el eclipse lunar de hoy estado por estado
El eclipse lunar será durante la noche de hoy y la madrugada del 28 de agosto 2026 y se podróa ver en distintos horarios en cada estado; aquí los detalles.