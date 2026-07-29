OFICIAL: Revelan avances de la construcción del estadio más moderno de Latinoamérica y tendrá cancha de última generación

Durante años, América Latina miró hacia Europa cuando se hablaba de estadios del futuro: recintos inteligentes, con tecnología de primer nivel, escenarios capaces de recibir futbol, conciertos y eventos internacionales bajo estándares mundiales. Sin embargo, esa realidad podría estar más cerca de este lado del continente.

Colombia dio un paso clave para construir uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de la región. El nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, confirmó avances importantes rumbo a su transformación en un inmueble que promete colocarse entre los más modernos de Latinoamérica.

La empresa Sencia, encargada del proyecto, informó que los trabajos preliminares están por concluir y confirmó que la licencia de construcción quedó oficialmente en firme, un requisito fundamental para avanzar hacia la etapa constructiva del nuevo recinto.

El nuevo El Campín entra en una fase decisiva de construcción

De acuerdo con la información proporcionada por Sencia, las labores iniciales contemplaron procesos como demoliciones, aprovechamiento forestal, adecuaciones del terreno, desconexión de redes de servicios públicos y pruebas técnicas necesarias antes del inicio de la obra principal.

Con estos trabajos prácticamente terminados, el proyecto se encuentra en la última etapa de trámites requeridos por las autoridades para arrancar formalmente la construcción del nuevo estadio.

La renovación del inmueble busca cambiar por completo la experiencia de los aficionados que cada semana llegan al tradicional escenario bogotano para apoyar a equipos como Millonarios y Santa Fe, dos de los clubes más representativos del futbol colombiano.

La expectativa es que el estadio esté listo en 2027 y tenga capacidad para recibir a más de 50 mil espectadores, colocándolo como uno de los recintos deportivos más importantes de América Latina.

Un estadio pensado para competir con los mejores del mundo

El nuevo El Campín no será únicamente una ampliación del actual escenario. El proyecto contempla tecnología que ya es utilizada en algunos de los estadios más avanzados del planeta.

Uno de los elementos que más llama la atención es la cancha de última generación con sistema de grama híbrida, una tecnología que combina césped natural con fibras sintéticas para mejorar la resistencia del terreno de juego y mantener condiciones óptimas durante una mayor cantidad de partidos y eventos.

Este tipo de superficie es utilizada en competencias de alto nivel en ligas como la Premier League inglesa, LaLiga española y la Bundesliga alemana.

Además, el recinto contará con una cubierta retráctil inteligente equipada con sistemas capaces de monitorear las condiciones climáticas, lo que permitirá adaptar la operación del estadio ante cambios de temperatura, lluvia u otros factores ambientales.

La intención es reducir la suspensión de eventos y garantizar mejores condiciones tanto para jugadores como para aficionados.

El estadio seguirá funcionando mientras avanza la transformación

Uno de los cambios más importantes respecto al proyecto original es que el actual estadio no será demolido inmediatamente.

La modificación permitirá que Bogotá conserve su principal escenario deportivo mientras se construye la nueva infraestructura. De esta manera, Millonarios y Santa Fe podrán continuar disputando sus partidos como locales durante el proceso.

Una vez que el nuevo inmueble esté terminado, comenzará la intervención del estadio actual, evitando que la capital colombiana pierda temporalmente uno de sus espacios más importantes para el futbol y los espectáculos.