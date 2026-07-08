Construyen el estadio maravilla de Latinoamérica con tecnología de última generación y mayor capacidad que el Nemesio Díez; tendrá cubierta retráctil

En los últimos años los estadios de futbol aumentaron considerablemente su calidad, dejando de lado los enormes recintos con los que cuenta Estados Unidos, México también demostró tener la infraestructura para construir lugares que puedan albergar torneos de talla internacional, pero ¿te imaginas un estadio en latinoamerica que se ponga a la par de los grandes de Europa?

Podría suceder en Colombia, y es que recientemente, Bogotá dio un paso vital para renovar uno de los centros más emblemáticos de la capital colombiana, se trata del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín, un proyecto que busca transformar por completo la experiencia deportiva y de espectáculos en la ciudad, sin interrumpir la actividad futbolística que cada semana reúne a miles de aficionados.

Durante el arranque oficial de los trabajos, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó que la capital llevaba años esperando una infraestructura acorde con su importancia deportiva y cultural. Recordó que Bogotá alberga a dos de los clubes más representativos del país, Santa Fe y Millonarios, por lo que consideró necesario contar con un recinto moderno y competitivo a nivel internacional.

La meta es que el nuevo inmueble esté terminado en 2027 y tenga capacidad para recibir a más de 50 mil espectadores, convirtiéndose en uno de los estadios más modernos de América Latina, que estaría cerca de duplicar al estadio que lleva el nombre Nemesio Díez en el Estado de México y que es la casa de "Los Diablos" del Toluca.

Cambia el proyecto: el estadio actual seguirá en operación

Uno de los cambios más relevantes respecto a la propuesta presentada en 2023 es que el actual estadio no será demolido de inmediato.

La nueva administración decidió modificar el plan inicial para garantizar que el proyecto sea financieramente sostenible y evitar que Bogotá se quede sin su principal escenario deportivo durante la construcción.

Con este ajuste, Millonarios y Santa Fe podrán seguir disputando sus partidos como locales en El Campín mientras avanza la edificación del nuevo inmueble. Solo cuando la nueva estructura esté completamente lista comenzará el retiro del estadio actual.

Esta decisión también permitirá que la ciudad continúe recibiendo conciertos, eventos masivos y competencias deportivas sin afectar el calendario habitual.

Tecnología de primer nivel para un estadio del futuro; este es el Nemesio Camacho

El nuevo El Campín no solo crecerá en capacidad, sino que incorporará tecnología que hoy caracteriza a algunos de los mejores estadios del mundo.

El proyecto contempla la instalación de una cancha con grama híbrida de última generación, similar a la utilizada en torneos de élite como la Premier League, LaLiga y la Bundesliga. Además, contará con una cubierta retráctil inteligente conectada a una estación meteorológica capaz de anticipar cambios en las condiciones climáticas.

Con este sistema, los organizadores podrán mantener la realización de espectáculos incluso ante la presencia de lluvia o tormentas, reduciendo cancelaciones y mejorando la experiencia para asistentes y deportistas.

Luis Díaz pasó de una comunidad indígena a los escenarios más grandes del futbol mundial



La historia de Luis Díaz es de esfuerzo, sacrificio y superación. Antes de convertirse en figura de #Colombia y brillar en #Europa, enfrentó la pobreza, la desnutrición y múltiples… pic.twitter.com/PKMW0Fqdb0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026

Mucho más que futbol: un nuevo campo de entretenimiento en Colombia

La transformación de El Campín va más allá del deporte. El complejo contempla la construcción de un hotel, restaurantes, zonas comerciales, espacios abiertos y un centro de práctica deportiva que funcionarán durante todo el año.

La intención es convertir el lugar en un punto de encuentro para actividades culturales, turísticas y de entretenimiento, impulsando además la economía local y la generación de empleos.

Los responsables del proyecto sostienen que no se trata únicamente de levantar un estadio de gran capacidad, sino de desarrollar un espacio multifuncional capaz de atraer eventos internacionales y consolidar a Bogotá como uno de los principales destinos de espectáculos en América Latina.