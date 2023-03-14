Abre nueva Oficina de Pasaportes en Naucalpan, Edomex

Después de más de 35 años, la Oficina de Pasaportes de Naucalpan, Estado de México (Edomex) se cambia a una nueva sede, que duplica su espacio y aumenta la capacidad de atención a los usuarios. El nuevo inmueble estará ubicado en Forum Naucalpan, en avenida 1º de mayo No. 120, colonia San Andrés Atoto.

La Oficina de Pasaportes tuvo una inversión de 22 millones de pesos por parte de la iniciativa privada, brindará servicio de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas con una capacidad de hasta 800 citas diarias (cuatro veces más que la oficina anterior), lo que significará un aforo promedio de 288 mil citas al año.

Para lograr esta meta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se incrementó la capacidad de las estaciones de trabajo de tres a cuatro registros para datos biométricos, pudiendo alcanzar hasta cinco si la demanda así lo requiere.

Primera Oficina de Pasaportes en un edificio con certificación “Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental”

La Oficina de Pasaportes ubicada en Naucalpan Edomex, será la primera ubicada en un edificio con certificación “Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental” (LEED, por sus siglas en inglés), como una forma de abordar la crisis climática y cumplir los objetivos de la agenda 2030.

El espacio para la atención al público en general está provisto de ventanillas modernas e iluminadas, las cuales se encuentran protegidas con cristales para mayor seguridad de solicitantes y servidores públicos.

En temas de inclusión, la Oficina de Pasaportes tiene elevador; guía podotáctil para personas con discapacidad visual; así como ventanillas con medidas especiales y sanitarios para personas con discapacidad.

¿Dónde realizar tu cita para el pasaporte?

Las citas para realizar el trámite de pasaporte en esta oficina podrán ser programadas a través del portal de internet: https://citas.sre.gob.mx, siendo éste el único sitio electrónico autorizado para tal efecto, el cual es completamente gratuito.

De igual forma, se podrán agendar citas mediante el Centro de Contacto, disponible en el número telefónico 55 8932 4827, de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas, servicio igualmente gratuito.