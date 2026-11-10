Si tenías pensado renovar tu licencia de conducir, realizar algún trámite vehicular o acudir a un módulo de atención de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en la Ciudad de México, será mejor que revises las fechas antes de salir de casa.

La dependencia anunció una suspensión temporal de servicios que se extenderá durante cuatro días de noviembre.

¿Qué días estarán suspendidos los trámites de la Semovi en CDMX?

Los servicios permanecerán interrumpidos del 14 al 17 de noviembre de 2026.

Durante ese periodo, las personas que necesiten realizar procedimientos relacionados con licencias de conducir o control vehicular no podrán recibir atención en los módulos correspondientes.

La razón de esta suspensión está relacionada con las labores que se realizarán en las instalaciones centrales de la Secretaría de Movilidad. Estos trabajos impedirán el funcionamiento de los sistemas necesarios para llevar a cabo los trámites.

Por ello, quienes tengan previsto acudir a alguno de los módulos durante esos cuatro días deberán considerar el aviso de la dependencia.

🚨 Toma precauciones@LaSEMOVI informó que del 14 al 17 de noviembre se suspenderán los trámites de licencias y control vehicular en los módulos de atención ciudadana de la CDMX.



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¿Cuándo reanudarán los trámites de licencias y control vehicular?

La Semovi tiene previsto restablecer la atención habitual el miércoles 18 de noviembre de 2026, una vez que concluyan los trabajos de reparación del sistema eléctrico.

Esto significa que la suspensión comprende cuatro días consecutivos: sábado, domingo, lunes y martes. La fecha anunciada para el regreso de los servicios es el miércoles 18 de noviembre.

La dependencia atribuyó la interrupción a las condiciones técnicas necesarias para realizar las reparaciones en su edificio sede, por lo que no se trata de una suspensión anunciada por cambios en los requisitos de los trámites.

Semovi ya había anunciado otra suspensión en noviembre

Este aviso se suma a otra interrupción de servicios que la Secretaría de Movilidad comunicó el pasado 5 de noviembre de 2026.

En aquella ocasión, los trabajos estaban relacionados con el mantenimiento de los sistemas informáticos utilizados para realizar procedimientos de revista vehicular, licencias y control vehicular.

Sin embargo, esa suspensión estuvo dirigida específicamente a concesionarios del Transporte Público de Pasajeros (Ruta) y del Transporte Público Individual de Pasajeros (Taxi).