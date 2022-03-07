OMS confirma nuevos ataques contra red de salud en Ucrania

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó al menos siete ataques contra infraestructuras de salud en Ucrania desde el inicio del conflicto con Rusia (24 de febrero de 2022), frente a cuatro incursiones reportadas hasta el día anterior, dijo de la Organización Mundial de la Salud en una respuesta por correo electrónico de la agencia Reuters.

This is Yuliya, the volunteer of the Emergency rapid team of the @RedCrossUkraine.

''I like providing medical help, and help people, that is why I am here.''

🔶During the last 9 days, more than 3000 new volunteers have joined the Ukrainian Red Cross Society.

Thank you all❤️ pic.twitter.com/vwGwADyEVf — Ukrainian Red Cross (@RedCrossUkraine) March 4, 2022

OMS confirma nuevos ataques contra la red de salud de Ucrania

Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que "Hasta el 7 de marzo, se han publicado nueve incidentes verificados de ataques a la atención sanitaria en Ucrania en el Sistema de Supervisión de Ataques a la Atención Sanitaria, siete con nivel de certeza -confirmado- y dos con nivel de certeza -posible-".

A través de su cuenta oficial en Twitter, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que habían ocurrido "varios" ataques, sin dar detalles, agregando que se trató de una violación del derecho internacional humanitario.

Cabe señalar que el funcionario no dio información acerca de los autores, ya que el sistema no tiene la autoridad para recabar información sobre ellos.

Se sabe que seis de los siete ataques confirmados implicaron el uso de armamento pesado, según la base de datos. En uno de los ataques de Rusia contra las instalaciones de salud fueron utilizadas armas individuales, tales como granadas o artefactos improvisados, contra una ambulancia el 26 de febrero. Los ataques confirmados sumaron seis muertos y 12 heridos.

Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja señaló que las instalaciones de salud "están protegidas por el derecho internacional humanitario, pero está ocurriendo otra vez" y finalizó con que la situación "es muy triste".

In these very difficult times, the work of our #RedCross volunteers inside and outside #Ukraine is a sign of hope. Civilians and humanitarians must be protected. Humanity must prevail. We @ifrc will continue to scale up our humanitarian support. pic.twitter.com/2Sv2w2p1RY — Francesco Rocca (@Francescorocca) March 6, 2022

Rusia propone corredores humanitarios de Ucrania hacia su territorio

Precisamente este lunes (7 de marzo de 2022), Rusia anunció nuevos "corredores humanitarios" para transportar a ciudadanos de Ucrania atrapados bajo sus bombardeos gacia la propia Rusia y a su aliado Bielorrusia, una medida que Kiev denunció de inmediato como una maniobra inmoral.