'¡Paren ya!': El desesperado grito de la OMS ante la muerte de paramédicos por ataques israelíes en el sur de Líbano

La tragedia no da tregua en el sur de Líbano. Este sábado 28 de marzo de 2026, lo que debía ser una jornada de auxilio se convirtió en un escenario de horror cuando nueve paramédicos fueron asesinados en una serie de cinco ataques israelíes coordinados contra los servicios de salud.

Con estas muertes, la cifra de personal sanitario asesinado en lo que va de marzo asciende a 51 personas, consolidándose como el segundo mes más letal para los trabajadores de la salud desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) inició su monitoreo en octubre de 2023 derivado del genocidio en Gaza y la ocupación de Israel.

BREAKING: The World ⁠Health ⁠Organization (WHO) says nine paramedics have been ⁠killed and seven others wounded in ⁠five separate attacks on healthcare in southern Lebanon.



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Ataques en el campo de batalla: ¿Dónde ocurrió la tragedia?

Los equipos médicos no estaban en zonas de combate, sino realizando labores de campo en cinco aldeas libanesas cuando fueron alcanzados por los impactos.

Los reportes detallan un nivel de violencia alarmante en puntos específicos:



Zoutar al-Sharqiya: El punto más crítico, con cinco trabajadores de la salud fallecidos y dos heridos de gravedad.

El punto más crítico, con y dos heridos de gravedad. Kfar Tibnit: Dos paramédicos muertos y tres más lesionados.

Dos paramédicos muertos y tres más lesionados. Ghandouriyeh y Jezzine: Se reportó un fallecido en cada localidad tras ataques directos a instalaciones y personal.

Se reportó un fallecido en cada localidad tras ataques directos a instalaciones y personal. Kfar Dajjal: Dos trabajadores sanitarios resultaron heridos.

Desde que la escalada de violencia se intensificó el pasado 2 de marzo, más de 120 trabajadores de la salud han resultado heridos, la gran mayoría en el sur del país, donde la asistencia médica se ha vuelto una profesión de un muy alto riesgo.

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Un sistema de salud al borde del colapso total

Además de las vidas perdidas, el impacto estructural está dejando a miles de civiles sin opciones de supervivencia.

La OMS ha confirmado que, debido a la inseguridad y los daños materiales, cuatro hospitales y 51 centros de atención primaria han tenido que cerrar sus puertas.

Aquellas instalaciones que aún permanecen abiertas operan a una capacidad reducida y bajo la amenaza constante de nuevos bombardeos, justo en el momento en que la población más necesita atención de emergencia.

"No deben ser un objetivo": El reclamo internacional

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue tajante al señalar que los trabajadores de la salud están protegidos bajo el derecho internacional humanitario y ‘nunca deben ser un objetivo’.

More tragedy in southern Lebanon today, with nine paramedics killed in five attacks on health care, taking the number of health personnel killed this month to 51. Seven medics were wounded in the strikes.



March has been the second most deadly month for health workers in Lebanon… pic.twitter.com/vJDvchSMNa — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 28, 2026

Mientras los ataques continúen, el corredor humanitario en el sur de Líbano se mantiene en riesgo de desaparecer, dejando a la deriva a una población que ya no tiene hospitales a dónde acudir.