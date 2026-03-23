VIDEO| Así fue el destructivo ataque de Israel: Bombardea puente clave en Líbano y escala ofensiva contra Hezbollah

Un ataque de Israel destruyó este domingo un puente clave en el sur del Líbano, como parte de un ataque para eliminar todos los cruces sobre el río Litani; la acción marca una escalada en el conflicto y afecta una de las principales rutas que conectan la región con el resto del país.

Así fue el ataque de Israel en Líbano captado en video

El ataque de Israel en Líbano quedó registrado en video; la explosión impacta directamente el puente y en segundos lo deja inutilizable. La estructura conectaba el sur del Líbano con otras regiones del país; su destrucción interrumpe una ruta clave para el traslado de personas y suministros.

Horas antes del ataque, el ejército de Israel había advertido sobre la operación, lo que provocó evacuaciones en zonas cercanas.

Israel ordena destruir puentes y viviendas en Líbano

El ataque forma parte de una estrategia más amplia; Israel instruyó a sus fuerzas destruir todos los puentes sobre el río Litani en Líbano.

El objetivo, según autoridades israelíes, es frenar el movimiento de armas y combatientes de Hezbollah hacia el sur. Además del ataque a infraestructura, Israel intensificó la demolición de viviendas en comunidades cercanas a la frontera.

Civiles huyen tras advertencias de ataque en Líbano

Habitantes del sur del Líbano comenzaron a salir de sus casas tras los avisos de ataque; algunos lograron evacuar minutos antes del impacto, otros se desplazaron hacia zonas más seguras mientras observaban a distancia el resultado del ataque.

La destrucción del puente complica ahora el acceso a servicios básicos y el movimiento dentro de la región.

Críticas por el impacto del ataque en Líbano

Organismos internacionales han cuestionado el alcance de estos ataques de Israel en Líbano, especialmente por el impacto en infraestructura civil; se advierte que la destrucción de puentes puede aislar comunidades completas y afectar la entrega de ayuda humanitaria.

También se ha señalado que el daño acumulado podría derivar en una crisis en zonas ya vulnerables.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: A 21 DÍAS DEL CIERRE DEL ESTRECHO DE ORMUZ, TRUMP AMENAZA CON ESTAS ACCIONES CONTRA IRÁN SI NO LO REABRE EL 23 DE MARZO

El contexto: escalada entre Israel y Hezbollah en Líbano

El ataque en Líbano ocurre en medio de una escalada entre Israel y Hezbollah, tras intercambios recientes en la frontera; Israel mantiene operaciones militares en la zona con el argumento de proteger su territorio, mientras el conflicto suma nuevos puntos de tensión.