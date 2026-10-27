¡Alerta por el ébola! Brote supera los 10 mil casos y deja miles de muertos; ya cruzó fronteras

El brote de ébola que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales superó los 10 mil casos confirmados y acumula miles de fallecimientos, en medio de la preocupación por su expansión más allá de las fronteras del país donde comenzó.

De acuerdo con cifras difundidas este martes 27 de octubre de 2026 por las autoridades de la República Democrática del Congo, la epidemia suma 10 mil 60 casos confirmados y 4 mil 887 muertes.

Y es que, la emergencia sanitaria se ha convertido en el brote más mortífero de ébola registrado en la historia de ese país, mientras los equipos de respuesta intentan contener la transmisión.

¿En qué países se ha extendido el brote de ébola?

La República Democrática del Congo concentra la mayor parte de los contagios y fallecimientos. Sin embargo, la detección de casos importados en otros territorios elevó las alertas sobre el riesgo de transmisión internacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el 23 de octubre que, además del Congo, Kenia y Nigeria habían reportado casos relacionados con el brote. Uganda también estuvo involucrada en la ruta de viaje de algunos pacientes, aunque las autoridades sanitarias declararon al país libre de ébola en agosto. Francia registró previamente un caso relacionado con esta epidemia, por lo que el brote ha alcanzado cinco países en distintos momentos.

La preocupación aumentó después de que se notificaran contagios en otros países africanos, entre ellos Kenia y Nigeria. En este último, las autoridades investigan cómo se infectó una mujer que no había viajado directamente al Congo.

La Organización Mundial de la Salud reportó una grave situación en la República Democrática del #Congo con más de 900 casos sospechosos y al menos 170 muertes por #ébola. Ante la emergencia, las autoridades sanitarias han blindado la zona de Bunia con estrictos controles de temperatura y monitoreo constante a los viajeros. Expertos locales confirman que, aunque la población colabora, el virus avanza con fuerza en regiones clave como #Mongbwalu y #Rwampara. El director de la OMS, Tedros Adhanom, alertó que el nivel de riesgo nacional ya se considera muy alto debido a la detección tardía y la violencia armada. Con información de José Antonio Ramírez (@JAntoGar210399) Lee más: https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

¿Qué es el ébola y cómo se contagia?

La enfermedad por el virus del ébola es una infección grave que puede ser mortal y es causada por virus del género Orthoebolavirus. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el contagio ocurre principalmente cuando una persona entra en contacto directo con la sangre u otros líquidos corporales de alguien infectado, ya sea vivo o fallecido, o toca objetos contaminados con esas sustancias.

Además, también puede transmitirse a través del contacto con animales infectados. El virus ingresa al organismo por heridas en la piel o por las mucosas de los ojos, la nariz y la boca. El ébola no se transmite por el simple hecho de estar cerca de una persona infectada ni se propaga por el aire como la gripe.