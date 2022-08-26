OMS: Hasta un millón de muertes el mundo por COVID 19 en 2022

Hasta un millón de personas en todo el mundo han muerto de COVID-19 solo en 2022, por lo que se insta a realizar arduos esfuerzos para impulsar una cobertura de vacunación del 70 por ciento para toda la población, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cifra real de fallecidos por Covid-19 es probablemente mucho mayor

La cifra real, sin embargo, es probablemente mucho mayor, ya que aunque en 2021 se registraron más de 3.5 millones de muertes por Covid-19 en todo el mundo, muchos países ya no hacen un seguimiento ni notifican los casos y las muertes con la misma precisión

El director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que se deben hacer más esfuerzos para contener el virus, ya que todavía está causando un número sorprendente de muertes a pesar de la implementación de medidas preventivas en este 2022.

"No podemos decir que estamos aprendiendo a vivir con Covid-19 cuando un millón de personas han muerto con COVID-19 solo este año, cuando llevamos dos años y medio de pandemia y tenemos todas las herramientas necesarias para prevenir estos, una vez más, pedimos a todos los gobiernos que refuercen sus esfuerzos para vacunar a todos los trabajadores de la salud, las personas mayores y otras personas con mayor riesgo, en el camino hacia una cobertura de vacunación del 70 por ciento para toda la población”, dijo el jefe de la OMS.

"Es agradable ver que algunos países con las tasas de vacunación más bajas ahora están recuperando terreno, especialmente en África. Es especialmente agradable ver que la cobertura de los grupos de alta prioridad está mejorando, con muchos países haciendo un progreso impresionante para vacunar al 100 por ciento de trabajadores de la salud y el 100 por ciento de las personas mayores. Sin embargo, se necesita hacer mucho más", continuó Tedros.

Un tercio de la población mundial sigue sin ser vacunada: OMS

Sin embargo, lamentó que "aún queda mucho por hacer". "Un tercio de la población mundial sigue sin vacunar, incluidos dos tercios de los trabajadores sanitarios y tres cuartos de los adultos mayores en los países de bajos ingresos".

En enero de 2022, la OMS, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y sus socios crearon la Alianza para la Entrega de la Vacuna contra el Covid-19, con el objetivo de facilitar la distribución de dosis en 34 países donde la cobertura de vacunación es inferior al 10 por ciento.

Según las últimas estadísticas de la agencia, la pandemia del Covid-19 es responsable de 6.45 millones de muertes en el mundo desde que los primeros casos aparecieron a finales de 2019 en China.

