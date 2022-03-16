OMS suspende evaluación de la vacuna Sputnik V contra Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles que suspenderá la evaluación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 debido a la “situación inestable” del país debido al conflicto con Ucrania y las sanciones que enfrenta Moscú.

La subdirectora general de la OMS, Mariangela Simao, explicó que la Organización de la Salud iba a realizar una evaluación sobre la vacuna rusa el próximo 7 de marzo, pero debido al conflicto con Ucrania, dicha supervisión se tuvo que posponer por las dificultades para entrar al país y las transacciones financieras.

No obstante, la OMS añadió que se establecerá una nueva fecha para realizar la evaluación de la vacuna rusa contra el Covid-19, Sputnik V, “tan pronto como sea posible”.

La directora general de la OMS detalló que la delegación tiene problemas para reservar vuelos y usar tarjetas de crédito, así como “otros temas operativos”, derivados de las sanciones contra Rusia por la operación militar en Ucrania.

“Esta situación se habló con los responsables de la vacuna rusa Sputnik V y se fijará una nueva fecha lo más pronto posible”, indicó Mariangela Simao.

Rusia pide acelerar proceso de registro de la Sputnik V

Apenas ayer, el Fondo Ruso de Inversiones Directas (FIDR) solicitó a la OMS acelerar el proceso de registro de la vacuna rusa Sputnik V para que se pueda utilizar en todos los países del mundo, debido a que algunas naciones como Estados Unidos, no permiten que personas que cuentan con esa vacuna entren al país.

A través de un comunicado, el FIDR informó que “Hemos presentado a la OMS una solicitud de registro acelerado y precalificación de la vacuna, lo que permitirá que Sputnik V se incluya en la lista de medicamentos que cumplen con los principales estándares de calidad, seguridad y eficacia”.

De acuerdo con la página oficial de la vacuna rusa, la dosis de Sputnik V tiene una eficacia del 97.6 por ciento, según el resultado del análisis de datos realizado por laboratorios durante el 5 de diciembre del 2020 y el 31 de marzo de 2021.

