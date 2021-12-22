OMS dice que es pronto para saber qué tan contagiosa es Omicron

La Organización Mundial de la Saluda (OMS) informó que todavía no cuenta con los datos suficientes para decir si la variante Omicron es más contagiosa que Delta, con tan solo un mes de que apareciera por primera vez en Sudáfrica.

"No hemos visto que esta variante circule durante suficiente tiempo en poblaciones de todo el mundo, ciertamente en poblaciones vulnerables", dijo la OMS sobre la nueva variante de Covid-19.

La OMS indicó que los datos recabados sobre Omicron todavía son “confusos”, mientras los países informan de su llegada y la propagación entre su población.

Desde que Omicron apareció por primera vez en Sudáfrica, ya se detectaron casos en al menos 38 de los 53 países de la región europea de la OMS, y ya es dominante en algunos de ellos como Dinamarca, Portugal y Reino Unido.

Las mismas medidas de prevención contra la #COVID19 son efectivas para cualquier variante.



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Por lo que las dudas sobre qué tan cotagiosa es Omicron están en el centro del debate científico y político en muchos países.

Sudáfrica sugiere menos hospitalizaciones por Omicron

Por su parte, Sudáfrica informó que un estudio sugirió que hay un menor riesgo de hospitalizaciones y enfermedades graves con la variante Omicron frente a Delta, los autores del estudio consideran que se debe a la elevada inmunidad de la población.

El análisis fue realizado por un grupo de científicos del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD, por sus siglas en inglés) y de las principales universidades, como la Universidad de Witwatersrand y la Universidad de KwaZulu-Natal.

De acuerdo con los científicos de Sudáfrica, el riesgo de hospitalización por Omicron es un 80 por ciento menor y el riesgo de enfermar de gravedad es 30 por ciento menos, en comparación con la variante Delta.

Sin embargo, incluyeron varias advertencias y avisaron de que no debían sacarse conclusiones precipitadas sobre las características intrínsecas de Omicron.

"Es difícil distinguir entre la contribución relativa de los altos niveles de inmunidad previa de la población y la menor virulencia intrínseca a la menor gravedad de la enfermedad observada", escribieron los autores del estudio en Sudáfrica.

