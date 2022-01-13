Alemania: Scholz pide vacunación obligatoria para adultos vs Covid-19

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, dijo en el Parlamento que la vacunación contra el Covid-19 debería ser obligatoria para todos los adultos. Esto a pesar de las críticas de los diputados opositores, que lo acusaron de fomentar las divisiones sociales.

La primera sesión de control parlamentario de Scholz como canciller se produjo el mismo día en que Alemania informó de un récord de 80,430 nuevas infecciones, potencializadas por la variante ómicron.

Scholz indicó que las medidas tomadas por su nuevo gobierno para endurecer los controles en la vida pública y aumentar las dosis de refuerzo habían evitado cifras aún peores. Los casos per cápita de Alemania son un tercio de la media de la Unión Europea, según Our World in Data.

No obstante, es probable que los contagios sigan aumentando, por lo que es necesaria la vacunación obligatoria, dijo Scholz. Esta posibilidad, que fue considerada durante mucho tiempo un tabú en Alemania, está ganando adeptos, ya que la proporción de no vacunados sigue siendo mucho menor a la de muchas otras naciones de Europa occidental.

"Con la decisión de no vacunarse, en última instancia uno no está tomando una decisión solo para sí mismo, sino también para otros 80 millones de personas", dijo sobre un asunto que levanta pasiones en todo el mundo, mientras algunos empleadores y autoridades empiezan a insistir en la inoculación.

La sesión de preguntas y respuestas fue interrumpida al principio, cuando los legisladores de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) mostraron carteles con la leyenda "libertad en lugar de división".

Con anterioridad, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reunió en el Palacio de Bellevue, en Berlín, con ciudadanos escépticos a la vacunación obligatoria y otros que la apoyaban. "La vacunación obligatoria significa un debate obligatorio", afirmó.

Recientes encuestas del Instituto Civey y de la emisora ARD muestran que cerca de dos tercios de los alemanes está a favor de la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus.

#Canciller alemán defiende la #VacunaObligatoria



Olaf #Scholz se sometió a las preguntas de los diputados y aseguró que dejará la decisión en manos del Parlamento. #DWNoticias pic.twitter.com/W5Z68siMxF — DW Español (@dw_espanol) January 12, 2022

Prueba de vacunación en Alemania

Desde el viernes 7 de enero, los alemanes se requerirá prueba de vacunación o una prueba Covid-19 negativa reciente para ingresar a bares y restaurantes en el país.

El canciller Scholz anunció la decisión a los periodistas en Berlín luego de una reunión de estrategia Covid-19 con los 16 gobernadores regionales de Alemania.

Los líderes también acordaron acortar la cuarentena, o autoaislamiento, para aquellos expuestos a casos de Covid-19 de 12 a 10 días. Aquellos vacunados completamente o con un refuerzo no tendrán que ponerse en cuarentena en absoluto.

Scholz dijo que el gobierno cumplió su objetivo de administrar 30 millones de vacunas de refuerzo para Navidad. Dijo que ahora apuntan a administrar otros 30 millones para fines de enero.