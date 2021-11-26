Bélgica confirma primer caso de Omicron, nueva variante de Covid-19

Bélgica registró el primer caso de Omicron, la nueva variante de Covid-19, en una mujer que viajó a Egipto con escala en Turquía.

El Hospital Universitario UZ de Bélgica confirmó el primer caso positivo de la nueva variante, Omicron, en una mujer que no estaba vacunada y presentó síntomas 11 días después de haber viajado a Egipto. Sin dar más detalles sobre el caso.

La mujer, con alta carga vírica, sería el primer caso confirmado de la nueva variante de Covid-19 en Europa, luego de que la Unión Europea suspendiera todos los viajes a siete países del sur de África para evitar la propagación de la cepa Omicron.

Omicron, la nueva variante de Covid-19 fue descubierta en Sudáfrica el pasado 24 de noviembre, posteriormente, se dieron a conocer más casos en regiones africanas; sin embargo, la nueva cepa ya llegó a Europa.

OMS califica de preocupante a la nueva variante Omicron

La OMS indicó que la variante Omicron tiene una gran cantidad de mutaciones, “algunas de las cuales son preocupantes”, y agregó que la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante, en comparación con otras cepas, como la Delta.

La organización también informó que el número de casos de esta variante va en aumento en casi todas las provincias de Sudáfrica y detectaron tasas más rápidas de contagio con Omicron que los aumentos repentinos de infección anteriores.

Sin embargo, la OMS llamó a no alarmarse, pues aún faltan más estudios para concer la capacidad de daños que puede provocar la nueva variante de Covid-19.

Europa se blinda contra nueva variante de Covid-19

Tras el descubrimiento de Omicron, la nueva variante de Covid-19 detectada por primera vez en Sudáfrica, varios países de la Unión Europea comenzaron a tomar medidas como la suspensión de viajes a siete naciones africanas.

Los primeros países en anunciar medidas de restricción para viajes a Sudáfrica fueron: Italia, Austria, Francia, Japón, Inglaterra, Singapur, Países Bajos, Malta, Malasia, Marruecos, Filipinas, Dubai y Jordania.