Es mortal en 24 horas: OMS revela nuevos detalles de la peste neumónica y el riesgo de contagio mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el riesgo para otros países es muy bajo tras el posible caso de peste neumónica reportado en Rusia, luego de la muerte de una trabajadora de un laboratorio especializado en el estudio de patógenos peligrosos.

La mujer laboraba en el Instituto de Investigación contra la Peste de Siberia y el Lejano Oriente, al sureste de Siberia.

¿Qué dijo la OMS de la peste neumónica en Rusia?

La OMS informó indicó que el riesgo de contagio para otros países de Europa es muy bajo, por lo que de momento, no hay riesgo de contagio mundial.

“La evaluación inicial de riesgos de la OMS, a partir de la información disponible, estima que el riesgo es de moderado a bajo para Irkutsk, bajo para Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea de la OMS”.

Sin embargo, en su sitio web advierten que: "si no se trata, la peste neumónica puede ser mortal a las 18 a 24 horas del inicio de la enfermedad".

¿Qué es la peste neumónica?

La peste neumónica es una infección pulmonar grave y potencialmente mortal causada por la bacteria Yersinia pestis, siendo la forma más severa de la peste y es la única que puede transmitirse directamente entre personas a través del aire.

La principal forma de contagio ocurre mediante la inhalación de gotitas respiratorias infectadas que una persona enferma expulsa al toser o estornudar.

Los síntomas de la peste neumónica aparecen rápidamente, generalmente entre uno y cuatro días después de la exposición, destacando la fiebre alta, los escalofríos, el dolor de cabeza intenso y una sensación de debilidad o decaimiento general.

Además, las personas afectadas pueden presentar tos con esputo con sangre o de color rosado, así como dificultad para respirar y dolor en el pecho.

La peste neumónica es considerada una urgencia médica, ya que la infección puede agravarse rápidamente y provocar la muerte en cuestión de 18 a 24 horas si no se recibe tratamiento oportuno.