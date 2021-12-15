OMS dice que la vacuna para todos es más urgente que aplicar refuerzo

Mike Ryan, director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió en que aplicar la vacuna a todos, especialmente a los desprotegidos en el mundo, es más importante que ofrecer vacunas de refuerzo a grupos vulnerables.

El integrante de la OMS indicó que los gobiernos deberían concentrarse en vacunar a los que no están vacunados lo antes posible y después pensar en el refuerzo, durante un evento en línea sobre la pandemia.

"Deberíamos centrarnos en vacunar lo antes posible a los que no lo están y luego poder administrar dosis de refuerzo a los que pertenecen a grupos vulnerables", señaló la OMS.

Por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, respaldó la idea de poner vacunas a todo el mundo antes de aplicar el refuerzo e indicó que “la OMS no está en contra de la dosis de refuerzo, pero sí estamos en contra de la desigualdad”, por lo que indicó que la principal preocupación de la organización es salvar vidas.

Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. I need to be very clear: vaccines alone will not get any country out of this crisis.

It’s not vaccines instead of masks, distancing, ventilation or hand hygiene.

Do it all. Do it consistently. Do it well. pic.twitter.com/YAVfJXsviQ — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 14, 2021

“Administrar vacunas de refuerzo a grupos que no corren riesgo de contraer una covid grave pone en peligro las vidas de aquellos en peligro que aún esperan su primera dosis”, afirmó.

OMS asegura que Omicron reemplazará a Delta a pesar de la vacuna

La OMS indicó que hay muchas probabilidades de que la nueva variante Omicron reemplace a Delta como la cepa dominante en el mundo, por lo que los gobiernos deben centrarse en las medidas de sanidad básicas, como el uso de cubrebocas y asegurarse que los hospitales estén listos para atender la emergencia.

La organización especificó que aunque Omicron sea una enfermedad más leve en un paciente individual, el rápido aumento de la fuerza de infección generará más hospitalizaciones en el mundo, en las próximas semanas, a pesar de las vacunas.

"Probablemente veremos una ola ómicron muy grande. Necesitamos proteger los sistemas de salud, necesitamos proteger a los que amamos. No es ciencia espacial, todos saben cómo hacerlo", indicó Ryan de la OMS.

