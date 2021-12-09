OMS lamenta que países prohibieran viajes a África por Omicron

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo estar decepcionado de que los países impusieran prohibiciones generales de viajes en el sur de África debido a Omicron, la nueva variante de Covid-19.

Ante ello, Tedros indicó que los gobiernos deben reevaluar sus respuestas nacionales frente a la pandemia y enfocarse en acelerar sus programas de vacunación para frenar la propagación de la variante Omicron en el mundo.

“Pedimos a todos los países que aumenten la vigilancia, las pruebas y la secuenciación”, dijo Tedros y añadió que cualquier “complacencia en estos momentos se cobrará con vidas”.

El director de la OMS destacó que la aparición de la variante Omicron puso al mundo en una “situación peligrosa” después de dos años de haber iniciado la pandemia.

El director general de la OMS, @DrTedros señaló estar decepcionado de que los países hubieran impuesto prohibiciones generales de viaje en el sur de África debido a la nueva variante omicron de #Covid19 pic.twitter.com/EDHJ1vKDVT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 9, 2021

Por lo que indicó que este es el momento de contener la propagación de la variante Omicron, antes de que más personas sean hospitalizadas por esta nueva cepa y genere un impacto más fuerte a nivel mundial.

OMS asegura que vacunas ofrecen 6 meses de inmunidad

La OMS informó que las vacunas contra Covid-19 ofrecen inmunidad de seis meses después de haber recibido la segunda dosis.

“Revisamos los datos que hay y la mayoría muestra que la inmunidad tiene una duración de hasta seis meses”, dijo Kate O’Brien, directora del Departamento de Inmunización de la OMS.

La OMS recomendó a los países que actúen con flexibilidad para aplicar las siguientes dosis, e indicó que es seguro inmunizar a la gente con la primera dosis de una vacuna y la segunda con otra, esa medida permitirá que las naciones no tienen reservas puedan enfrentar el problema.

La organización explicó que varios países tienen hasta cuatro vacunas en sus planes de inmunización, por lo que poder combinarlas evitará que parte de esas existencias venzan y se pierdan.

Sin embargo, los científicos de la OMS consideraron que siempre que sea posible se den las dosis del mismo producto.