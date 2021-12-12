Fauci dice que tres dosis de la vacuna Covid-19 son el cuidado óptimo

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (EU) aseguró que se deberá contar con tres dosis de la vacuna contra el Covid-19 para tener el “cuidado óptimo”.

El principal asesor de Salud del gobierno del presidente de EU Joe Biden, Anthony Fauci agregó que aunque ese sea el cuidado óptimo para estar protegidos contra el Covid-19, las dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna e incluso la inyección Johnson & Johnson, siguen siendo el estándar oficial del gobierno de EU para estar completamente vacunados.

"Quiero decir, para los requisitos oficiales, todavía son dos tomas de Pfizer BioNTech o Moderna y una toma de Johnson & Johnson para la determinación oficial de lo que se requiere o no. Pero creo que si miras los datos, más y más, queda claro que si desea estar protegido de manera óptima, realmente debería obtener un refuerzo ", agregó.

Fauci indicó que las autoridades sanitarias continuarán analizando cuál es el esquema que debe constituir la designación oficial, aunque esto llevará semanas e incluso meses, pues están determinando la severidad de la nueva variante omicron del Covid-19.

Sin embargo, destacó que los primeros indicios del estudio señalan que el omicron no es peor que las variantes anteriores del Covid-19 y posiblemente sea más leve.

Fauci añadió que para saber si se necesitan dosis de refuerzo anuales de la vacuna contra el Covid-19, se van a requerir meses de investigación, pero que desde un punto de vista inmunológico, espera que una dosis de refuerzo sea suficiente para brindar una protección mayor que los seis meses ofrecidos por la dosis inicial.

Fauci says three shots of COVID-19 vaccine is 'optimal care' https://t.co/sq8PVnz7Tr pic.twitter.com/iUP5WRpMJF — Reuters (@Reuters) December 12, 2021

Fauci llama a colocarse la vacuna contra el Covid-19 de refuerzo

Además, el principal experto en enfermedades infecciosas de EU, Anthony Fauci llamó a la ciudadanía de su país a colocarse la vacuna contra el Covid-19 de refuerzo, la cual se está colocando a las personas que han recibido su esquema completo de inoculación.

“Si quiere estar óptimamente protegidos, definitivamente consigan un refuerzo”, reiteró el experto en enfermedades infecciosas.

Ante este llamado, Fauci recordó que existe un temor por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a la aplicación de la tercera dosis recomendada en países que ya han aplicado su esquema completo de la vacunación contra el Covid-19.

Esto se debe a que temen que empeore la brecha de vacunación que hay entre países ricos y naciones en desarrollo, quienes apenas han aplicado una vacuna a menos del 30 por ciento de su población.

Fauci explicó que el miedo es válido en un aspecto, pero no en su totalidad porque al mismo tiempo que se suministra la vacuna de refuerzo se puede poner a disposición del mundo las primeras dosis para las naciones que las necesiten.

