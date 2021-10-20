OMS está por aprobar la vacuna Sputnik V: Rusia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el proceso de precalificación de la vacuna contra Covid-19, Sputnik V, va por buen camino y entró en la etapa final, informaron los desarrolladores del fármaco a través de la cuenta oficial de Twitter de la vacuna.

En el mismo mensaje señalaron que un grupo de inspectores de la OMS visitará Rusia en los próximos días para reunir todas las inspecciones y papeleo necesario sobre la vacuna Sputnik V.

A principios de octubre, Mikhail Murashko, ministro de salud de Rusia, se reunió con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, para avanzar en ese trámite.

BREAKING: @WHO confirmed Sputnik V pre-qualification process is on track and entering its final stage. A group of WHO inspectors is due to visit Russia shortly to round up all necessary inspections & paperwork on #SputnikV, one of the world’s safest & most efficient vaccines. pic.twitter.com/In48juFhM3 — Sputnik V (@sputnikvaccine) October 20, 2021

La Organización Mundial de la Salud aprobó para su uso de emergencia los inmunizantes de Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson y las dos versiones de AstraZeneca, por lo que la vacuna rusa podría ser aprobada a finales del 2021.

Cabe mencionar que la aprobación de la OMS es un requisito que facilita la inclusión de las vacunas dentro de las aceptadas por todos los países para habilitar viajes internacionales.

AMLO pide acelerar la aprobación de la vacuna Sputnik V

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pedirá a la OMS que entregue todos los certificados a las farmacéuticas que han demostrado que su antígeno no causa daños, como la Sputnik V, vacuna que se aplicó en México.

También destacó que hay vacunas que no han sido aprobadas por la OMS y que han salvado vidas, pues no han reportado daños en todo el mundo.

Millones de mexicanos fueron vacunados con la vacuna Sputnik-V y CanSino, ninguna de las cuales está aprobada por la OMS por lo que el presidente AMLO dijo que instará a la organización a acelerar las aprobaciones de estos dos fármacos.

Qué vacunas contra Covid-19 ha aprobado la OMS

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos solo autorizó el uso de emergencia de tres vacunas y la Sputnik V no es una de ellas.

La FDA enlistó en un comunicado las vacunas que considera aptas:



Pfizer/BioNTech

Moderna

Janssen

Las vacunas aprobadas para uso de emergencia por la OMS son:

