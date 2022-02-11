OMS incluye adicción a los videojuegos como enfermedad mental

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó por primera vez la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental y lo anunció este viernes al publicar la lista de nuevos desórdenes mentales, que entra en vigor este 11 de febrero.

La undécima Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (ICD-11) revisó la lista de dichos padecimientos después de 30 años, por lo tanto, en ese momento, la adicción a los videojuegos al igual que otros trastornos mentales apenas se empezaban a estudiar o iban apareciendo.

Tras la revisión de la lista de enfermedades mentales, la OMS codificó 1.6 millones de casos clínicos de adicción a los videojuegos, siendo los países asiáticos en donde más se concentra este tipo de trastornos, con el 50 por ciento de los casos a nivel mundial.

🆕 The latest update for the 11th Revision of the International Classification of Diseases (ICD-11) is now online!#ICD11 is a 'common language' for health professionals to share standardized health information around the world.

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La lista de ICD-11 actualizada con los nuevos trastornos mentales, incluye nuevos capítulos sobre medicina tradicional, salud sexual, adicción a los juegos, que ahora se agregaron a la sección sobre trastornos adictivos.

La OMS añadió que estas actualizaciones reflejan el progreso reciente en medicina y los avances en la comprensión científica.

¿Cuáles son los síntomas de la adicción a los videojuegos?

De acuerdo con Robert Jakob, jefe del equipo que actualizó la lista de enfermedades mentales, el año pasado destacó que la adicción a los videojuegos presenta síntomas claros como: no poder parar de jugar en internet o con una consola, desatender amistades, el trabajo u obligaciones, en un periodo de un año o más.

Además, en varias ocasiones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado su rechazo hacia los videojuegos, asegurando que son dañinos para los adolescentes.

Incluso, en agosto, el presidente pidió a los padres no entretener a sus hijos utilizando videojuegos de consolas: “Vamos a enviarles un mensaje a las familias: madres, padres, niños, adolescentes sobre el riesgo de los juegos electrónicos del nintendo, todo esto resulta muy violento y que sin duda afecta, daña”.

