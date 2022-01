SSPC da recomendaciones para cuidar a los niños en videojuegos online

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de recomendaciones a los padres de familia, las cuales inclueyen, 10 medidas para garantizar la seguridad de sus hijos menores de edad cuando estos usan aparatos digitales y se meten a videojuegos online.

De acuerdo a las autoridades, el llamado Decálogo de Ciberseguridad cuenta con los siguientes puntos:

• No jugar ni chatear con desconocidos.

• Establecer horarios de juego (supervisados por los padres).

• No utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevas para jugar.

• No proporcionar datos personales, telefónicos ni bancarios.



• No usar micrófono ni cámara.

• No compartir ubicación.

• Reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas.

• Mantener la configuración de seguridad para los niños en dispositivos, es decir, el control parental.

• En el caso de menores de edad, jugar bajo supervisión de los adultos.

• Si se detecta cualquier conducta sospechosa o algún tipo de acoso o amenaza se puede reportar al 088.

Finalmente la dependencia de seguridad recuerda que, de acuerdo con la información más reciente registrada por el INEGI, el 75 por ciento de la población de 12 años de edad y más usa Internet en cualquier dispositivo.



Pexels

SSPC innova en la protección online de los mexicanos

En diciembre del 2021, la SSPC anunció los preparativos de un Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos , el cual tiene como fin identificar y medir los delitos cometidos a nivel online , así como localizar conductas o tendencias que peligren a los ciudadanos en la red.

De acuerdo con la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la pandemia de Covid-19 incrementó el número de incidentes online como ciberacoso, extorsiones, robo de identidad y fraudes.

Asimismo, la funcionaria señaló que la SSPC administra el registro por el momento, pero que pretenden extenderlo a todos los estados de México, con el fin de crear una base de datos e información de las autoridades de los tres niveles de gobierno.