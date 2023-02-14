OMS aumenta vigilancia tras virus de Marburgo en Guinea Ecuatorial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que está aumentando su vigilancia epidemiológica en Guinea Ecuatorial después de que el país confirmara su primer brote del virus de Marburgo.

El pequeño país centroafricano ha notificado al momento nueve muertes, así como 16 casos sospechosos de enfermedad por el virus de Marburgo, este tiene síntomas como fiebre, fatiga, vómitos y diarrea con sangre, de acuerdo con la OMS.

"El rastreo de contactos, como saben, es una piedra angular de la respuesta. Hemos (...) redesplegado los equipos del COVID-19 que estaban allí para el rastreo de contactos y los hemos reequipado rápidamente para que nos ayuden de verdad", señaló George Ameh, representante de la OMS en Guinea Ecuatorial.

Se cree que el virus de Marbugo proviene de los murciélagos de fruta|OMS

Guinea Ecuatorial declara cuarentena a más de 200 personas

Guinea Ecuatorial puso en cuarentena a más de 200 personas y restringió la circulación en su provincia de Kie-Ntem tras detectar una fiebre hemorrágica desconocida. El país declaró oficialmente el pasado lunes 13 de febrero su primer brote de enfermedad por el virus de Marburgo.

"Estamos trabajando en un plan de respuesta de 30 días en el que deberíamos ser capaces de cuantificar cuáles son las medidas exactas y cuantificar cuáles son las necesidades exactas", señaló Ameh.

¿Qué es el virus de Marburgo?

El virus de Marburgo es una enfermedad altamente infecciosa y mortal, pues es similar al ébola y puede tener una tasa de letalidad de hasta el 88%, según la OMS. Anteriormente, era nombrada fiebre hemorrágica de Marburgo.

Cabe destacar que no hay vacunas ni tratamientos antivirales aprobados para tratar el virus de Marburgo.

Hasta el momento se han cuantificado nueve muertes y 16 casos sospechosos con síntomas adjudicados a la enfermedad de Marburgo.

El virus de Marburgo se identificó por primera vez en 1967 en la ciudad alemana de Marburgo, de ahí su nombre, después de que 30 personas se infectaran y siete murieran en unos laboratorios que trabajaban con cultivos celulares de monos verdes africanos importados de Uganda.

Se considera que el origen del virus de Marburgo viene del murciélago de fruta; sin embargo, no padecen la enfermedad de manera detectable.