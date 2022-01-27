ONG ’s amplían denuncia contra gobierno de Cuba

Las ONG ´s Prisoner Defenders, Civil Right Defenders y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) dieron a conocer este miércoles la tercera ampliación de su denuncia presentada ante la ONU y el Tribunal Penal Internacional contra el gobierno de Cuba. Las instituciones acusan a La Habana de someter a “trabajos forzados” a los integrantes de las llamadas “misiones internacionalistas”.

En un evento realizado a través de un videochat en el que también participaron varios representantes políticos, el presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, explicó que la amplificación de la denuncia se basa en el testimonio de 1,111 profesionales de Cuba, quienes bajo convenios de tipo mercantil entre el gobierno de Cuba y terceros países, se habrían visto obligados a “abandonar a sus familias durante años” y habrían sufrido “gravísimas violaciones de sus derechos humanos”.

Madre de adolescente preso político en Cuba:

Me declaré activista de DD. HH. por la injusticia.

El informe presentado sostiene que los hechos vendrían ocurriendo desde hace años y tendrían lugar en más de 100 países, siendo Venezuela la nación que tiene el número más elevado de testigos que ha participado en el informe, con 386 denunciantes.

Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo:

Las famosas brigadas médicas de Cuba, usadas por el régimen como propaganda para mostrar su denominada solidaridad con otros países, no reflejan la realidad de las intenciones del gobierno de Cuba. Estos héroes médicos trabajan bajo condiciones de vida y trabajo horribles, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud.

El informe recoge los testimonios de ciudadanos de Cuba que trabajaban en cruceros. Según una de las ONG ´s, los profesionales de Cuba, que integran la flota, “percibirían únicamente el 20% de su salario y el 80% se lo llevaría el gobierno de Cuba”.

“Y ¿cuánto trabajan a la semana? Entre 70 y 80 horas, cuando el máximo son 40 horas”, añadió la ONG.

La denuncia sostiene que a los trabajadores de Cuba se les “retira el pasaporte no sólo en el trayecto sino también en los países donde tocan puerto para evitar que se escapen”.

Ante la denuncia, ¿qué dice Cuba?

De momento, el gobierno de Cuba no se ha pronunciado respecto al informe. Sin embargo, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, defendió al gobierno después que este martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se refiera a Cuba como un gobierno que “permite la trata de personas”.

Bruno Rodríguez, canciller de Cuba: